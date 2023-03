الأول من نوعه.. ولاية أمريكية تقر قانونًا للحد من استخدام المراهقين لمواقع التواصل

أقرت ولاية يوتا الأمريكية قانونًا جديدًا يشترط على مواقع التواصل الاجتماعي الحصول على موافقة الوالدين على استخدام أبنائهم الأصغر من 18 عامًا، لهذه التطبيقات.

ويعد القانون هو الأول من نوعه داخل الولايات المتحدة، ويحظر على وسائل التواصل السماح للقاصرين بتفعيل الحسابات من دون موافقة مسبقة من الوالدين.

واعتبرت الولاية أن القانون جاء استجابة للمخاوف المتعلقة بالإدمان المتزايد للفئة الشابة على استخدام منصات التواصل، ولنشر الأمان في مواجهة مخاطر عدة كالتنمّر والاستغلال وجمع بيانات الأطفال الشخصية.

وبناء عليه يفرض القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في مارس/ آذار 2024، على منصات مثل إنستغرام وتيك توك التحقق من أعمار مستخدميها، قبل تفعيل الحساب.

وغرد حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس الذي وقّع، أمس الخميس، مشروعي قانونين مرتبطين بهذا الموضوع قائلًا “لم نعد مستعدين للسماح لمنصات التواصل بالاستمرار في تأثيرها سلبًا على صحة شبابنا الذهنية”.

We’re no longer willing to let social media companies continue to harm the mental health of our youth. Today we signed two key bills in our fight against social media companies into law:

➡️ SB152 requires social media companies to verify that users in https://t.co/GVAcSi9zHx… pic.twitter.com/M1Kbya1xQi

— Utah Gov. Spencer J. Cox (@GovCox) March 23, 2023