وانتهت حدوتة “أبلة فضيلة”.. وفاة أشهر مذيعة أطفال في الوطن العربي

توفيت الإذاعية المصرية الكبيرة فضيلة توفيق المعروفة باسم “أبلة فضيلة”، في كندا صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 94 عامًا.

وأعلنت ابنتها ريم إبراهيم، عن وفاتها عبر منشور على فيسبوك، وكتبت “ادعوا لأمي بالرحمة، البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز، أبلة فضيلة”.

“غنوة وحدوتة”

واشتهرت أبلة فضيلة بتقديم برامج الأطفال في الإذاعة المصرية منذ نهاية الخمسينيات، وارتبط بصوتها العذب ملايين الأطفال في العالم العربي وهي تسرد الحكايات والقصص التعليمية في برنامجها الشهير “غنوة وحدوتة”، بالإضافة إلى عدد من البرامج الأخرى.

وهو برنامج استضافت فيه العديد من المشاهير والكتاب، مثل نجيب محفوظ، وأنيس منصور، والدكتور فاروق الباز، ومحمد عبد الوهاب، وسيد مكاوي، وعبد الحليم حافظ.

نشأت على صوتها وحكاياتها أجيال كاملة.. وفاة الإذاعية صاحبة الصوت الدافئ #فضيلة_توفيق الشهيرة بـ"#أبلة_فضيلة" عن عمر يناهز 93 عامًاpic.twitter.com/QfLILHcm71 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 23, 2023

“طفلة كبيرة”

وولدت فضيلة في 1929، وتخرجت في كلية الحقوق، وفي عام 1953 قابلت الإذاعي محمد محمود شعبان والشهير بـ”بابا شارو” فقال لها “أنت طفلة كبيرة”، وأعرب لها عن ملائمة صوتها وأدائها للأطفال.

وقد ساعدها بالفعل، فتم تعيينها في الإذاعة التي كانت تابعة حينها لوزارة المواصلات، وكانت البداية في قراءة النشرة، وبعد تدريب وعمل على مدار ست سنوات انتقلت للعمل في التلفزيون.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع رحيل الإذاعية الكبيرة، وذكروا حجم تأثيرها وارتباطها بطفولتهم وترحموا عليها.

📌إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ..

الله يرحم أبلة فضيلة ،، علم من اعلام الاذاعة المصرية اتربينا على صوتها الجميل و القيم اللي كانت بتقولها في برنامجها الاذاعي كل يوم#كتف_في_كتف pic.twitter.com/GaktCMS7md — شهيرة طاهر (@shahenaz_taher) March 23, 2023

وفاة الإذاعية العظيمة النبيلة أبلة "فضيلة" واحد من أكتر الأخبار المحزنة اللي ممكن الواحد يصحى عليها.. الست اللي أجيال كتير وأنا منهم اتربينا على صوتها وقصصها.. عمري ما هنسى المرة الوحيدة اللي شوفتها فيها من 9 سنين لما زرتها في بيتها عشان أجيبها أنا وصديقي الإذاعي "زياد علي" تبقى… pic.twitter.com/BgtPDBQ4D9 — Tamer Abdo Amin (@tamerabdoamin) March 23, 2023

يا ولاد يا ولاد تعالوا تعالوا عشان نسمع أبلة فضيلة راح تحكي لنا حكاية جميلة وتسلينا وتهنينا وتذيع لينا كمان أسامينا. رحلت أبلة فضيلة ورحل معها أخر ما تبقى من ذكريات الطفولة التي شكلتها الإذاعة المصرية رحل الصوت الذي يتردد في أذني كل حين لأبتسم وأتذكر تلك الأيام التي لا تنسى.… pic.twitter.com/65VInrSFTn — Mohamed Fares Taman (@mohamedfares07) March 23, 2023

حبايبى الحلوين

رحلت عن عالمنا (فضيلة توفيق) أبلة فضيلة عن عمر يناهز 93 عاماً

أبلة فضيلة صوت امتلك قلوبنا عندنا كنا اطفال وحتى عندما كبرنا كان صوتها هو الة زمن تأخذنا لحنين الطفولة البريئة

رحم الله أبلة فضيلة pic.twitter.com/Px3AdSslT0 — Islam Mubarak (@Islam29271961) March 23, 2023

الست اللي كان صوتها وعد يومي بالبهجة والسعادة والخيال.

الست اللي لمًا كانت بتقول "حلوين" كنا بنصدقها ونعرف إن الدنيا حلوة

الست اللي كانت بتجمعنا زي الشجرة ما بتجمع العصافير وتأكلنا بأديها القمح والتوت

الست الجميلة أبلة فضيلة، سابت حكايتها النهاردة وراحت.. pic.twitter.com/mU2ISBvj9P — أحمد فؤاد أنور ⁦🇪🇬⁩ (@ahmadfouadanwar) March 23, 2023

بصوتها بس قدرت تربى أجيال

أبله فضيله (الفاضله)

الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب https://t.co/pHmMzCfhui — Aya Ahmed (@AyaAhmed201666) March 23, 2023