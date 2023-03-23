للمرة الأولى.. لندن تتزين احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك (شاهد)

قبيل ساعات من حلول الشهر الكريم وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أضيئت شوارع منطقة “ويست إند” في وسط العاصمة البريطانية لندن بزينة رمضان، التي تميّزت بأضواء ساطعة باللونين الفضي والذهبي، على شكل أهلّة ونجوم وفوانيس رمضان التقليدية، وتتوسطها عبارة “Happy Ramadan” أو “رمضان سعيد”.

وعُلق في ميدان “بيكاديلي” في المنطقة حوالي 30 ألف مصباح، بحسب وسائل إعلامية، وستبقى الزينة الضوئية معلقة طيلة شهر رمضان.

Tonight we welcome the beginning of the holy month of Ramadan ☪️ I want to thank London’s Muslims, not only for your enormous contribution to our city, but for showcasing London’s caring and compassionate values. From my family to yours: Ramadan Mubarak. #RamadanMubarak pic.twitter.com/GXXHcMyhe0 — Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) March 22, 2023

وأضاء عمدة لندن صدّيق خان زينة رمضان مساء أمس مرددًا “رمضان مبارك”، وقال “نستقبل الليلة بداية شهر رمضان المبارك، أود أن أشكر مسلمي لندن، ليس فقط على مساهماتكم الهائلة في مدينتنا، ولكن لإظهار قيم الرعاية والرحمة في لندن”.

وشارك عمدة لندن عبر تويتر صورًا للزينة وحفل استقبال رمضان، وكتب “لأول مرة على الإطلاق، يتم إضاءة ويست إند في عرض جميل للأضواء بمناسبة شهر رمضان المبارك. لقد كان تشغيلها رسميًا هذا المساء قبل بداية شهر رمضان شرفًا لي”.

London is now the first major city in Europe to host a spectacular light display to mark Ramadan. It’s a true symbol of how our capital celebrates our diversity. pic.twitter.com/w2YZMHMW8T — Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) March 21, 2023

وأضاف عمدة لندن “تعد لندن الآن أول مدينة رئيسية في أوربا تستضيف عرضًا ضوئيًا مذهلاً للاحتفال بشهر رمضان. إن هذا رمز حقيقي لكيفية احتفاء عاصمتنا بتنوعنا”.

وتبنّت منظمة (RAMADAN LIGHTS UK) بالتعاون مع مؤسسة “عزيز” الخيرية العائلية في لندن تلك المبادرة، والتي أكدت بأنها الأولى من نوعها في المدينة، وبأنها ستنفذها في الأعوام القادمة.

The West End’s first-ever hanging streetlights for Ramadan are switched on! We have collaborated with @ramadanlightsuk & @AzizFndn to bring hanging street illuminations for the first time to the #WestEnd to celebrate Ramadan. 🎇 ✨ 💫 Discover more: https://t.co/L86iAnVt6G pic.twitter.com/6CuuW6VkJ6 — Heart of London BID (@HOLBID) March 22, 2023