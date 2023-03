للمرة الأولى.. لندن تتزين احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك (شاهد)

قبيل ساعات من حلول الشهر الكريم وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أضيئت شوارع منطقة “ويست إند” في وسط العاصمة البريطانية لندن بزينة رمضان، التي تميّزت بأضواء ساطعة باللونين الفضي والذهبي، على شكل أهلّة ونجوم وفوانيس رمضان التقليدية، وتتوسطها عبارة “Happy Ramadan” أو “رمضان سعيد”.

وعُلق في ميدان “بيكاديلي” في المنطقة حوالي 30 ألف مصباح، بحسب وسائل إعلامية، وستبقى الزينة الضوئية معلقة طيلة شهر رمضان.

Tonight we welcome the beginning of the holy month of Ramadan ☪️

I want to thank London’s Muslims, not only for your enormous contribution to our city, but for showcasing London’s caring and compassionate values.

From my family to yours: Ramadan Mubarak. #RamadanMubarak pic.twitter.com/GXXHcMyhe0

— Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) March 22, 2023