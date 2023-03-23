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للمرة الأولى.. لندن تتزين احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك (شاهد)

23/3/2023-|آخر تحديث: 23/3/202301:40 PM (مكة المكرمة)

قبيل ساعات من حلول الشهر الكريم وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أضيئت شوارع منطقة “ويست إند” في وسط العاصمة البريطانية لندن بزينة رمضان، التي تميّزت بأضواء ساطعة باللونين الفضي والذهبي، على شكل أهلّة ونجوم وفوانيس رمضان التقليدية، وتتوسطها عبارة “Happy Ramadan” أو “رمضان سعيد”.

وعُلق في ميدان “بيكاديلي” في المنطقة حوالي 30 ألف مصباح، بحسب وسائل إعلامية، وستبقى الزينة الضوئية معلقة طيلة شهر رمضان.

وأضاء عمدة لندن صدّيق خان زينة رمضان مساء أمس مرددًا “رمضان مبارك”، وقال “نستقبل الليلة بداية شهر رمضان المبارك، أود أن أشكر مسلمي لندن، ليس فقط على مساهماتكم الهائلة في مدينتنا، ولكن لإظهار قيم الرعاية والرحمة في لندن”.

وشارك عمدة لندن عبر تويتر صورًا للزينة وحفل استقبال رمضان، وكتب “لأول مرة على الإطلاق، يتم إضاءة ويست إند في عرض جميل للأضواء بمناسبة شهر رمضان المبارك. لقد كان تشغيلها رسميًا هذا المساء قبل بداية شهر رمضان شرفًا لي”.

وأضاف عمدة لندن “تعد لندن الآن أول مدينة رئيسية في أوربا تستضيف عرضًا ضوئيًا مذهلاً للاحتفال بشهر رمضان. إن هذا رمز حقيقي لكيفية احتفاء عاصمتنا بتنوعنا”.

وتبنّت منظمة (RAMADAN LIGHTS UK) بالتعاون مع مؤسسة “عزيز” الخيرية العائلية في لندن تلك المبادرة، والتي أكدت بأنها الأولى من نوعها في المدينة، وبأنها ستنفذها في الأعوام القادمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل