غنّى “رمضان جانا”.. الناطق الرسمي للاتحاد الأوربي يهنئ المسلمين بشهر الصوم (فيديو)

هنأ الناطق الرسمي بالاتحاد الأوربي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، العالم الإسلامي بحلول شهر رمضان المبارك، على طريقته الخاصة.

ونشر لويس ميغيل بوينو على صفحته بموقع تويتر، مقطعًا يردد فيه الأغنية المصرية الشهيرة “رمضان جانا” وأرفقها بتعليق جاء فيه “رسالتي بمناسبة شهر رمضان.. العالم محظوظ بأنني لست مغنيا. كل عام وأنتم بخير”.

رسالتي بمناسبة شهر رمضان. العالم محظوظ أنني لست مغنيا 😅 كل عام وأنتم بخير 💐#رمضان_مبارك #رمضان #رمضان_الخير_2023 pic.twitter.com/UN7mtYTRyH — Luis Miguel Bueno🇪🇺 (@EUinArabic) March 22, 2023

وأعاد المسؤول الأوربي نشر تهنئته برمضان قبل عامين، حيث قام برسم لوحة تعبيرية تحوي مسجدًا وهلالًا، معلقًا بقوله “أتمنى لأصدقائنا المسلمين بحلول شهر رمضان الكريم الصحة والسلام والفرح، آملًا أن يكون صيامًا مقبولًا. كل عام وأنتم بخير”.

أمنياتي في بداية شهر رمضان قبل عامين 😅👇#رمضان https://t.co/X6EpqCPnio — Luis Miguel Bueno🇪🇺 (@EUinArabic) March 21, 2023

واعتاد بوينو نشر مقاطع طريفة من وقت لآخر تفاعلًا مع الأحداث في المنطقة العربية، إذ ظهر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إبان مونديال قطر، في مقطع فيديو وهو يشرح خطوات إقرار الاتحاد الأوربي أحد القوانين بعد سنوات من المفاوضات، بطريقة المعلقين على مباريات كأس العالم لكرة القدم.

بسبب هذا المونديال أصبحت أشرح عمل الاتحاد الأوروبي بطريق مختلفة 😀 ⚽️#كأس_العالم_قطر2022 #WorldcupQatar2022 pic.twitter.com/kcG9eCOXHr — Luis Miguel Bueno🇪🇺 (@EUinArabic) December 16, 2022

وتولّى بوينو في يناير/ كانون الثاني عام 2021 مهام الناطق باسم الاتحاد الأوربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالعاصمة اللبنانية بيروت. وهي المرة الأولى التي ينشئ فيها الاتحاد الأوروبي منصب مسؤول إعلام إقليمي ليعمل متحدثًا رسميًّا باللغة العربية.

وعمل لويس ميغيل بوينو دبلوماسيًّا أكثر من 15 عامًا؛ إذ كان موظفًا في وزارة الخارجية الإسبانية، ثم في خدمة العمل الخارجي الأوربي، كما شغل منصب نائب رئيس البعثة الإسبانية في السودان عام 2008، ثم عمل لاحقًا في السفارة الإسبانية في الأردن.

ورغم مرور أكثر من نصف قرن على بث أغنية “رمضان جانا” لأول مرة عبر الإذاعة عام 1965، فلم تتغير طريقة المصريين في الاحتفال باستقبال الشهر الفضيل، بل ترسخت عادة الاستماع إلى أغنية محمد عبد المطلب الشهيرة مطلع رمضان، حتى أصبح بعض المتابعين يقول إن بثّها يعدّ إشعارًا فعليًّا بدخول شهر الصيام ولو جاء قبل بيان دار الإفتاء.