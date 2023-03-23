إعصار يضرب بلدة صغيرة في كاليفورنيا ويسبب دمارا في المباني (فيديو)

اجتاح إعصار بلدة صغيرة جنوبي مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وتسبب بتطاير الحطام في المكان وأحدث صدمة بين السكان.

وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة شخص جراء الإعصار الذي وقع مساء الأربعاء في مونتيبيلو.

ووصلت سرعة الرياح إلى 110 أميال في الساعة (177 كم/ساعة)، وهي الأقوى في لوس أنجلوس منذ عام 1983.

وأكدت السلطات أن الإعصار تسبب في فوضى كبيرة، وأن أكثر من 10 مبان تضررت.

وقالت كريستين ستيوارت، خبيرة الأرصاد الجوية إنهم أرسلوا فريق مسح إلى مونتيبيلو لفحص مكان الإعصار.

ووفقًا لصحيفة “لوس أنجليس تايمز” فقد وضعت السلطات علامات حمر على 11 مبنى ما يعني أنها خطرة للغاية بحيث لا يمكن سكنها.

ومن المواقف التي تم تداولها على مواقع التواصل ووسائل الإعلام بسبب الإعصار، ظهر مراسل أمريكي في بث على الهواء وهو يكاد أن يطير من شدة الرياح.