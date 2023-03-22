منوعات

دول جديدة تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان

بذلك يرتفع عدد الدول العربية التي تبدأ صوم رمضان الخميس إلى 17 (الأناضول)
22/3/2023-|آخر تحديث: 22/3/202308:27 PM (مكة المكرمة)

أعلن الأردن وسلطنة عمان، أن غدًا الخميس أول أيام شهر رمضان المعظم بعد ثبوت رؤية هلاله، وفق مصدرين رسميين.

وقال مفتي الأردن عبد الكريم الخصاونة في حديث متلفز مساء الأربعاء إن “دائرة الإفتاء قامت بالتعاون مع الدوائر المختصة برصد هلال شهر رمضان، وثبت أن يوم غد الخميس هو غرة الشهر المبارك”.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العمانية، في بيان، أن “غدًا الخميس غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، بعد ثبوت رؤية هلال الشهر”.

وبذلك يرتفع عدد الدول العربية التي تبدأ صوم الشهر الفضيل الخميس إلى 17.

والثلاثاء، أعلنت 15 دول عربية من بين 22 بدء شهر رمضان الخميس 23 مارس/آذار الجاري، هي:

  • السعودية.
  • قطر.
  • الإمارات.
  • مصر.
  • الكويت.
  • البحرين.
  • العراق.
  • اليمن.
  • فلسطين.
  • لبنان.
  • سوريا.
  • السودان.
  • ليبيا.
  • تونس.
  • جيبوتي.

وينتظر أن تستطلع 3 دول أخرى الهلال مساء الأربعاء، هي:

  • الجزائر.
  • موريتانيا.
  • المغرب.

بينما لم يعلن الصومال وجزر القمر موقفًا رسميًا بشأن ثبوت رؤية الهلال حتى مساء اليوم الأربعاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات