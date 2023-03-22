دول جديدة تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان

أعلن الأردن وسلطنة عمان، أن غدًا الخميس أول أيام شهر رمضان المعظم بعد ثبوت رؤية هلاله، وفق مصدرين رسميين.

وقال مفتي الأردن عبد الكريم الخصاونة في حديث متلفز مساء الأربعاء إن “دائرة الإفتاء قامت بالتعاون مع الدوائر المختصة برصد هلال شهر رمضان، وثبت أن يوم غد الخميس هو غرة الشهر المبارك”.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العمانية، في بيان، أن “غدًا الخميس غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، بعد ثبوت رؤية هلال الشهر”.

وبذلك يرتفع عدد الدول العربية التي تبدأ صوم الشهر الفضيل الخميس إلى 17.

#بيان

ثبوت رؤية #هلال_شهر_رمضان لعام ١٤٤٤ هـ pic.twitter.com/nTr4XcMGbY — وزارة الأوقاف والشؤون الدينية – سلطنة عمان (@meraoman) March 22, 2023

والثلاثاء، أعلنت 15 دول عربية من بين 22 بدء شهر رمضان الخميس 23 مارس/آذار الجاري، هي:

السعودية.

قطر.

الإمارات.

مصر.

الكويت.

البحرين.

العراق.

اليمن.

فلسطين.

لبنان.

سوريا.

السودان.

ليبيا.

تونس.

جيبوتي.

الخميس أول أيام شهر رمضان في هذه الدول

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التفاصيل 👇https://t.co/ndN2CW7pnF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 21, 2023

وينتظر أن تستطلع 3 دول أخرى الهلال مساء الأربعاء، هي:

الجزائر.

موريتانيا.

المغرب.

بينما لم يعلن الصومال وجزر القمر موقفًا رسميًا بشأن ثبوت رؤية الهلال حتى مساء اليوم الأربعاء.