دراسة: 80% من الوظائف ستتأثر بتطور الذكاء الاصطناعي.. هل مهنتك من بينها؟ (فيديو)

يومًا بعد آخر، ترسخ ثورة الذكاء الاصطناعي أقدامها على أرض الواقع، ملقية بظلال من التهديد على عشرات الوظائف التي يقوم بها البشر حول العالم.

جامعة بنسلفانيا بالمشاركة مع منظمة أوبن أيه آي الأمريكية لأبحاث الذكاء الاصطناعي، قامت بنشر ورقة بحثية لدراسة الآثار المحتملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في سوق العمل بالولايات المتحدة، كاشفة عن نتائج مذهلة.

وخلصت الورقة إلى أن ما يقرب من 80% من القوى العاملة في الولايات المتحدة ستتأثر بنسبة 10% من مهام عملها بسبب الذكاء الاصطناعي، وسوف تستولي تقنيات تعلم الآلة على 49% من مهام العمل الرئيسية بها.

وأضافت الورقة أن التأثير يمتد ليشمل جميع مستويات الأجور مع تعرض الوظائف ذات الدخل المرتفع إلى التأثر الأكبر، مما يشير إلى أن هذه النماذج يمكن أن يكون لها آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية ملحوظة.

وأوضحت الورقة البحثية أن علماء الرياضيات ومصممي الواجهات الرقمية من أعلى الوظائف المهددة، مشيرة إلى أن المهن التي تعتمد بشكل كبير على مهارات التفكير العلمي والنقدي هي أقل عرضة للتشغيل الآلي. بينما ستكون الوظائف التي تتطلب إتقان مهارات البرمجة والكتابة أكثر عرضة للتشغيل الآلي.

وكان من بين المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي بحسب الورقة، المحاسبون وموظفو الضرائب والصحفيون والمحللون الإخباريون، فيما بقيت مهن أخرى بعيدة عن التهديد، مثل الرياضيين وعمال البناء والطهاة والرسامين، فضلًا عن بقية الأعمال الحرفية كالنجارة والسباكة ونحوها.

رواد المنصات الإلكترونية بدورهم ناقشوا التهديدات التي قد يمثلها الذكاء الاصطناعي على الوظائف، ونشر المدون دييغو كاسترو صورة لجريدة تعود إلى عام 1988، ويظهر بها عدد من معلمي الرياضيات يتظاهرون ضد استخدام الآلة الحاسبة في المدارس لأنها لن تعلم الطلاب مبادئ الرياضيات.

وعلق كاسترو قائلًا “هل تذكرون عندما قالت شركة زيروكس إن الماوس غير ضروري؟ أو عندما ازدرت بلوك باستر شبكة نتفليكس؟ لا أحد يستطيع أن يوقف التطور!”.

وقال جاك سيرانكا “هذا شيء أفكر فيه كثيرًا خلال الفترة الأخيرة. هذه الأدوات بالتأكيد سيكون لها تأثير كبير على طريقة إنجاز الكثير من الوظائف. لست متفاجئًا برؤية علماء الرياضيات والمبرمجين والكتاب من بين الأكثر تأثّرًا”.

This is something I think a lot recently. Regardless of whether we can talk consciousness & AGI, tools like GPT-4 will certainly have a huge impact on how a lot of jobs will be done. I'm not surprised to see mathematicians, programmers & writers among the most impacted. Will read https://t.co/87LSIA43lk

أما الخبير الاقتصادي روبن هانسون فقد استبعد من جانبه وجود ثورة صناعية جديدة خلال العقد المقبل.

وغرد قائلًا “بعد عقد من الآن لن يكون للذكاء الاصطناعي أي تأثير صاف يمكن اكتشافه على العمالة، لكن أولئك الذين توقعوا العكس لن يعترفوا بذلك، لأنهم سيرون أن ازدهار الذكاء الاصطناعي لا يزال على وشك الحدوث. لماذا أرى هذا على أنه معقول؟ لأن هذا ما حدث خلال العقد الماضي، وكذلك العقد السابق”.

Decade from now AI will have had no detectable net employment impact. But those who predicted more won't admit error, as they will see AI boom still as just about to happen. Why do I see this as plausible? Because this is what happened over the last decade, & also the prior one.

— Robin Hanson (@robinhanson) March 20, 2023