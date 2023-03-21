آخرها الكنافة.. المصريون يشترون سلعا بالتقسيط بقيمة 30 مليار جنيه في 2022

أثار إعلان نشرته إحدى الشركات المتخصصة في تقديم خدمة “الدفع بالتقسيط” في مصر عن بيع كنافة رمضان بالتقسيط، سخرية رواد منصات التواصل الاجتماعي.

الشركة قالت في الإعلان: “السنة دي كنافة “المتقسطة” وهي كنافة جديدة بالتري ليتشي والفراولة.. اطلبها دلوقتي وادفع على 3 أشهر بدون فوائد أو مصاريف شراء أو مقدَّم.. آخر موعد لحجز “كنافة المتقسطة” يوم 21 من مارس علشان توصلك أول يوم رمضان”.

وعلى الرغم من السخرية التي تبدو في الإعلان، فإن الحساب نشر استمارة الحجز التي تشمل ملء بيانات الاسم ورقم الهاتف والمنطقة السكنية لتسهيل التواصل مع مقدم الطلب.

الشركة صاحبة الخدمة لم تفصح إن كان منشورُها ساخرًا أم لا.. ولكنها كانت جادة في استقبال الطلبات عبر منصات التواصل مما استدعى كثيرًا من الدهشة لدى المدونين من المنشور الذي لم تتضح حقيقته.

الباحث تيموثي كلدس: زمان كان عندنا كنافة بالقشطة.. النهارده عندنا كنافة بالقسط.

زمان كان عندنا كنافة بالقشطة. النهارده عندنا كنافة بالقسط. pic.twitter.com/8z1hCiZvVn — Timothy E Kaldas (@tekaldas) March 20, 2023

منار علقت ساخرة: تخيل تتسجن عشان قسط كنافة!!

ڤاليو عاملين كنافة بالقسط

تخيل تتسجن عشان قسط كنافة pic.twitter.com/jU3RNLXSpZ — dandon (@DinaDody522) March 21, 2023

المدون أحمد عرض تسلسلًا زمنيًّا للكنافة وكتب: “سنة 2020 كنافة بالمانجا، 2021 كنافة بالنوتيلا، 2022 كنافة باللوتِس، 2023 كنافة بالقسط”.

وقال صاحب هذا الحساب: “هندفع قسط الكنافة وللا القطايف وللا الخشاف وللا الفراخ؟ متفتحيش علينا فتحة وحياة رحمة جوز خالتك اللي حلفتي بيه قبل كده”.

هندفع قسط الكنافه وللا القطايف وللا الخشاف وللا الفراخ ؟

متفتحيش علينا فتحه وحياة رحمة جوز خالتك اللي حلفتي بيه قبل كده. — مؤسس حركة 6 بالليل (@elmsryessam) March 14, 2023

المدون أحمد فارس أخذ النقاش إلى السياق الجاد وكتب: “يا جماعة إعلان قسط الكنافة هو قمة هرم تردي الوضع العام في مصر، الناس بتقسط مش حتى أكل، لأ حلَويات، إعلانات زي ده بترمي بيها زيت على النار، اختيار وحش جدا منهم واستفزازي جدا وحتي اسم المنتج نفسه “المتقسطة” أتمنى إنكم تشيلوا الإعلان ده.. بتفكروني بتجار الحرب”.

المدون محمد صبحي أعاد التذكير بخبر القبض على جزار نشر فيديو يدعو فيه إلى تقسيط اللحمة. وقال: “زعلنا ليه من الجزار لما عمل لحمة بالتقسيط.. فهل النيابة العامة ستأمر بالقبض على أصحاب إعلان “الكنافة”.. أم ستعتذر للجزار؟

مش بعيد نلاقي إعلان بعد كدة بيقول شارك معانا في فك كرب الغارمين وادفعلهم قسط الكنافة pic.twitter.com/H2tqPMDb2G — N.M.T. (@Abo7emed74) March 20, 2023

الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية د. مدحت نافع: “كنافة بالقسط؟! وكمان مدلعينها واسمها المتقسطة؟ أكرر التحذير من الأكل والشرب على النوتة.. غير إنه عيب”.

كنافة بالقسط؟! وكمان مدلعينها واسمها المتقسطة؟ أكرر التحذير من الأكل والشرب ع النوتة..غير انه عيب — Alaa Eldin Mohammed (@alaaMohammed33) March 20, 2023

30 مليار جنيه سلع بالتقسيط خلال عام

ومع تنامي الأزمة الاقتصادية في مصر وانهيار قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم، لجأ المصريون إلى شراء السلع بالتقسيط.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، في تقريرها الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية عن نسب التمويل الاستهلاكي بحسب نوع السلع والخدمات بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وبلغت قيمة التمويل الاستهلاكي فيما بين يناير/ كانون الثاني وديسمبر/ كانون الأول عام 2022، 29.8 مليار جنيه.

كما بلغ عدد العملاء الذين استفادوا من التمويل الاستهلاكي خلال العام مليونين و795 ألف مواطن.

وبحسب التقرير بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي في شهر ديسمبر 2022 مبلغ مليارين و929 مليون جنيه، مقارنة بمبلغ مليار و851 مليون جنيه في نفس الشهر من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 58%.

وكانت نسبة قيمة التمويل الاستهلاكي خلال ديسمبر وفقا لنوع السلع والخدمات على النحو التالي: