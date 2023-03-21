عيد الأم يتصدر عربيا.. رسائل حب وحنين إلى “ست الحبايب” تغرق المنصات وغوغل يحتفي

يحتفل محرك البحث العالمي غوغل، اليوم الثلاثاء، بـ”عيد الأم”، في حين تصدّر الحدث منصات التواصل العربية وسط رسائل مفعمة بالحب والحنين تحمل بين طياتها رائحة الذكريات.

وفي 21 مارس/ آذار من كل عام يحتفل العالم العربي بيوم الأم مع بداية فصل الربيع، ورغم اختلاف تواريخ وطرق الاحتفال في البُلدان فإن العالم يولي هذا اليوم اهتماما خاصًّا، فتتزين متاجر الورد وتنهال العروض على هدايا الأمهات.

يا رب يخليكي يا أمي ❤️ يا ست الحبايب

وكل سنة وكل الأمهات بخير وسعادة pic.twitter.com/Ijv0AvCOMM — Doaa 𓂧𓂢𓄿𓄿 🇪🇬 (@doaa_dobi) March 20, 2023

وبينما ينتظر البعض هذا اليوم بالمباركات والتهاني ويعلو صوت الراحلة فايزة أحمد في الأفق وهي تشدو أغنيتها الشهيرة “ست الحبايب يا حبيبة”، تئن قلوب آخرين لما يحييه هذا اليوم من ذكريات فقدت بهاءها برحيل أغلى الناس وتبقى قصيدة “أحن إلى خبز أمي” لمحمود درويش أصدق وصف يليق بجلال اللحظة.

قصة أغنية "أحن الى خبز أمي " هي قصيدة للشاعر الفلسطيني #محمود_درويش وهو في سجن الاحتلال . كانت أمه تزوره لتوصل له القهوة والخبز وكان الجنود يضربونها ويسكبون القهوة على الأرض 💔. كان يظن أن أمه تفضل اخوته عنه لأنه الأوسط فكتبها على ورق السجائر في السجن تعويضا لها#يوم_الام pic.twitter.com/Bfm8kysVUy — Dr.Nour (@DrNourMajid) March 20, 2023

وزّين غوغل واجهته الرئيسية برسوم قلوب وألوان مبهجة احتفالا بهذا اليوم، كما أغرقت التفاعلات -من مختلف الفئات والأعمار- وسائل التواصل الاجتماعي العربية بين التهاني وإظهار المحبة تارة والحنين إلى ذكريات من فارقن الحياة تارة أخرى.

ولم تخلُ التفاعلات من الاستشهاد بآيات القرآن والأحاديث النبوية التي توصي بالوالدين وبالأم على وجه الخصوص، بالإضافة إلى قصائد وأغنيات خاصة بهذه المناسبة، فضلًا عن حكايات رواها أصحابها عن ست الحبايب.

مدرسة في إندونيسيا تستدعي الأمهات مره في الأسبوع ليقوم الاطفال بتنظيف أرجل أمهاتهم.. وتذكيرهم بأن الجنة تحت أقدام الأمهات. يا اااالله ما أروع هذه المدرسة.وماااروع هذا الموقف الجماعي للأمهات …اللهم ارحم أمهاتنا احيائاً وأمواتا ولا ترينا فيهم ما يحزننا…يا أرحم الراحمين 🌷👑❤ pic.twitter.com/592sZjiula — محمدناصرالمعمري-نتقدم بثقة (@MQ30003) March 6, 2023

وبينما يحتفل كثير من النساء بأمومتهن في هذا اليوم، سلط بعضهن الضوء خلال تفاعلات هذا العام على حنين النساء -اللاتي لم ينجبن- إلى إحساس الأمومة وشعورها الغامر.

فكتبت إحداهن “إلى كل امرأة خاضت معارك من الألم الجسدي والألم النفسي بهدف أن تصبح أمًّا ولكن الظروف منعتها من تحقيق رغبتها، أقول لكِ أنت أمّ، لأن الأمومة هي تضحية وعطاء”.

الى كل امرأة تعيش هاجس ان تصبح أمًا وتتخبط مع عامل الوقت وتعيش صراعه بسعي منها ان تصبح أمًا، تحية حبّ مني.

الى كل امرأة التي خاضت معارك من الألم الجسدي والألم النفسي بهدف ان تصبح أمًا ولكن الظروف منعتها من تحقيق رغبتها، أقول لك انت أم، لأن الأمومة هي تضحية وعطاء.#عيد_الام pic.twitter.com/LTHER1goJv — Nathaly Andraos – ناتالي اندراوس (@NathalyAndraos) March 21, 2023

وتعد مصر أول بلد عربي يحتفل بعيد الأم عام 1956 عندما طرح الصحفي علي أمين مؤسس صحيفة أخبار اليوم، الفكرة في مقالة داعيًا إلى تخصيص يوم للاحتفال به، وتبعتها معظم الدول العربية غير أن المغرب وتونس والجزائر تحتفل به يوم الأحد الأخير من مايو/ أيار.

وصية الاب عند الرحيل هي الام عينك على امك #عيد_الام 👇 pic.twitter.com/qZxRIJwUbX — HAYAT HA 🇱🇧 (@HayatHA1339239) March 20, 2023

أحن الى خبز صوتك يا امي https://t.co/HryNefyyez — Marcel Khalife (@Marcel_Khalife) March 20, 2023

كل الرحمه والمغفره لامى واللى مصبرني انى واثقه ان الجنه تحت اقدام الأمهات وانتى أم لا مثيل لكى فى الحب والحنان والتربيه والتضحيه .. رحمة الله عليكى يا انى

انتى فى القلب طالما ينبض 🥲😭 pic.twitter.com/ty6Lb0H6As — soher (@soher92469286) March 21, 2023

كل سنه وامي الحبيبة بخير وصحة وسعادة وكل عام وكل امهاتنا بخير وصحة وسعادة #عيد_الام pic.twitter.com/Tp00xzdofK — Amal Maher (@amalmaher) March 20, 2023

اللهم #امي وإن جفتّ ينابيع الحياة

اُمي وإن توارت قوتي واحتواني الضعف

اللهم اُمي ثم اُمي ثم اُمي وإن لم يبقَى من الحياة إلا هي❤️#عيد_الام pic.twitter.com/z375kqYXjN — أ. نـــوف المحامية ⚖️🇶🇦 (@Nowf_505) March 20, 2023

أمي وحدها الاختلاف الوحيد الذي يكسر كل قاعدة…♥️#يوم_الام pic.twitter.com/l8U3qzdnSK — إيمان 💖 (@4754imamnn) March 20, 2023