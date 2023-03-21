تحري هلال رمضان بين الرؤية بالعين المجردة والحسابات الفلكية (شاهد)

تتوق قلوب المسلمين في العالم إلى رؤية هلال شهر رمضان المبارك، استعدادًا للإعلان عن بداية صيام الشهر الكريم وإحياءً لسنة الرسول ﷺ في الحديث الشريف “صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُبِّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين”.

وفي كل عام، يتساءل المسلمون مع اقتراب شهر الصوم عن كيفية رصد وتحري الهلال وتوقيت ذلك وشروطه ومتطلباته، وذلك نتيجة اختلاف مواقع الدول من حيث خطوط الطول والعرض ومواعيد شروق الشمس وغروبها، ووجهات النظر حول تأويل النصوص الدينية الخاصة برؤية الهلال.

بداية تحري هلال رمضان تكون في الـ29 من شهر شعبان -بحسب السنة النبوية- حيث يجتهد الكثير من الناس في محاولة رؤية الهلال فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس.

وحول الشروط والظروف التي ينبغي توفرها لصحة تحري الهلال، أشار رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني، إلى بعض الأمور المهمة لتحرّي الرؤية، وتشمل:

ثبوت ولادة الهلال قبل غروب الشمس.

يفضل أن تكون هناك مسافة بين القمر والشمس حتى يتخلق في القمر النور الكافي الذي يسهل على الراصد أو المتحري أن يراه.

كما يفضل وجود الذين يقومون بالتحري في منطقة خالية من التلوث البيئي والضوئي وبعيدة عن الشواطئ حتى لا تؤثر رطوبة البحر في إمكانية الرؤية.

وعن عملية الرؤية ذاتها قال لوكالة الأنباء القطرية، يبدأ الناس التركيز في الجهة الغربية من بداية ملامسة الشمس إلى الأفق الغربي لاستغلال أكثر وقت ممكن لمحاولة رؤية الهلال، ولا حرج في استخدام المنظار وتقبل به الشهادة، أما الكاميرات الرقمية فهي غير مقبولة لتفوق قدراتها على العين البشرية بكثير.

وأوضح المسؤول أن الاختلاف المذكور بين الدول، ليس له شأن كبير في الواقع، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بصيام رمضان 29 أو 30 يومًا وذلك حسب إمكانية رؤية الهلال، وأن من يتعمد تحريك الخلاف بين مشايخ الدين والفلكيين، هدفه الشهرة وإبراز نفسه إعلاميًّا. وأوصى بالاستماع إلى لجنة تحري الأهّلة فقط.

ويبدأ الشهر الهجري في التقويم الإسلامي مع ظهور القمر الجديد “الهلال”، مما يعني أن شهر رمضان يبدأ وينتهي مع ظهور الهلال بداية الشهر.

وتختلف طرق إثبات دخول شهر رمضان من بلد إلى آخر، حيث تعتمد دول عربية وإسلامية على الرؤية بالمنظار، في حين تلجأ دول أخرى إلى الحسابات الفلكية، وهناك من يعتمد على الرؤية بالعين المجردة.

ويتفق معظم الفقهاء المسلمين على أن رؤية الهلال العينية ضرورية، خاصة أن كلمة “رؤية” مذكورة باللفظ في حديث نبوي شريف يستند إليه كثيرون ممن يرون وجوب أن تكون الرؤية بالعين المجردة.

وتعتمد معظم الدول الإسلامية في تحري الهلال على لجان مكونة من فقهاء وعلماء فلك ومواطنين عاديين، حيث يقوم هؤلاء باستطلاع الهلال يوم الـ29 من شعبان في كل مكان ممكن، عملًا بمبدأ الرؤية المكانية، وقد يكون تحري الهلال بشكل جماعي ضرورة لا مفر منها، فهو الطريقة المثلى لتأكد الشاهد من أن ما يراه هو الهلال وليس شيئًا آخر.

هلال آخِر شعبان

ونشر مركز الفلك الدولي صباح اليوم الثلاثاء، صورة ملتقطة من أبوظبي بتقنية التصوير الفلكي لهلال آخِر شهر شعبان لعام 1444 هجرية حيث يظهر الهلال بصعوبة بسبب الأحوال الجوية المغبرة والغائمة جزئيًّا.

عاجل: هلال آخر الشهر، لشهر شعبان 1444 هـ. وذلك كما تم تصويره نهارا قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير الثلاثاء 21 مارس الساعة 10:45 صباحا. بعد القمر عن الشمس 7.1 درجة. ويبدو الهلال بصعوبة بسبب الأحوال الجوية المغبرة والغائمة جزئيا. pic.twitter.com/JebRKC0GMM — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 21, 2023

وقال مركز الفلك في وقت سابق، إن رؤية الهلال اليوم 21 مارس/ آذار مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، ومن ثم فيلزم إكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يومًا، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان.

وأشار إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، وأضاف أنه لا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره على هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.

ويختلف عدد ساعات الصيام في الشهر الكريم من دولة إلى أخرى وفق خطوط الطول والعرض لكل دولة وموقعها من خط الاستواء، كما يتفاوت عدد ساعات الصيام أيضًا داخل بعض الدول ذات المساحات الشاسعة، مثل الجزائر والسعودية.

وتختلف مدة الصيام في بداية شهر رمضان عنها في نهايته، وغالبا ما تزيد بضع دقائق كل يوم، بسبب اقترابنا من أشهر الصيف الذي تزيد فيه ساعات النهار.