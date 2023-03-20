في الثانية والتسعين.. إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ يستعد للزواج للمرة الخامسة

أعلنت صحيفة نيويورك بوست، اليوم الاثنين، عن خطوبة الملياردير روبرت مردوخ (92 عامًا) مالك مجموعة “نيوز كورب” الإعلامية، للمرة الخامسة.

وسيعقد قطب الإعلام، المنحدر من أستراليا والذي حصل على الجنسية الأمريكية عام 1985، قرانه على آن ليسلي سميث (66 عامًا) التي كانت تعمل سابقًا في شرطة سان فرانسيسكو.

وذكرت نيويورك بوست أنهما التقيا في أحد كروم روبرت مردوخ بولاية كاليفورنيا في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد شهر من طلاقه رسميًّا، وأن مردوخ تقدّم للزواج من آن، بعدما عاشا معًا بضعة أشهر.

وقال مردوخ للصحيفة “كنت متوترًا جدًّا”، مضيفًا “كنت أخشى الوقوع في الحب، لكنني أدركت أنها ستكون المرة الأخيرة”.

أما آن ليسلي سميث التي توفي زوجها قبل 14 عامًا، فأشارت إلى أن “الاقتراب من السبعينيات يعني أن المرء يكون في المرحلة الأخيرة من حياته”. وقالت “انتظرت اللحظة المناسبة”، مؤكدة أن أصدقاءها أعربوا عن سعادتهم لقرارها.

وأوضحت نيويورك بوست أن الزفاف سيقام في نهاية الصيف.

وفي أغسطس/آب، أصبح الطلاق رسميًّا بين مردوخ وزوجته الرابعة عارضة الأزياء الأمريكية جيري هول، بعد 6 سنوات أمضياها معًا.

ويملك مردوخ، الذي تقدّر مجلة فوربس ثروته بـ17 مليار دولار، المئات من وسائل الإعلام خصوصًا في الولايات المتحدة حيث تسيطر شركاته على محطة فوكس نيوز المحافظة وصحيفة وول ستريت جورنال الاقتصادية وصحيفة نيويورك بوست المحسوبة على اليمين الأمريكي. وهو أيضًا صاحب صحيفتي (ذي صن) والتايمز اللندنيتين وعدد من الصحف في أستراليا.

واستمر الزواج الأول لمردوخ من المضيفة الجوية الأسترالية باتريشيا بوكر من 1956 إلى 1967، ثم بقي متزوجًا أكثر من 30 عامًا (حتى 1999) بالصحفية البريطانية (آنا مان) التي حصلت على أكثر من مليار دولار بعد طلاقهما.

ثم تزوج الملياردير بعد أيام قليلة من سيدة الأعمال من أصل صيني (وندي دنغ) المتخرجة في جامعة ييل، وبقي معها حتى طلاقهما في نيويورك عام 2013. ولمردوخ 6 أبناء من زيجاته.