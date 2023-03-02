مصر.. الكشف عن ممر خفي بطول 9 أمتار داخل الهرم الأكبر “خوفو” (صورة)

أعلن مسؤولون مصريون عن اكتشاف ممر خفي في هرم خوفو (الهرم الأكبر) في الجيزة قرب القاهرة، بطول 9 أمتار وعرض يزيد عن مترين، نتيجة مشروع بحثي دولي مستمر منذ 7 سنوات.

وقال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى خلال مؤتمر صحفي من أمام الهرم الأكبر “تم الكشف عن ممر جملوني (تصميم هندسي مضلّع أشبه بالجزء الأعلى من المثلث) بالوجه الشمالي لهرم الملك خوفو الأكبر، يبلغ طوله 9 أمتار، وعرضه حوالي 2,10 متر”.

وجرى التوصل لهذا الاكتشاف في إطار مشروع Scan Pyramids (سكان بيراميدز) الذي انطلق عام 2015 بالتعاون بين جامعات دولية كبرى من فرنسا وألمانيا وكندا واليابان، ومجموعة خبراء مصريين، تحت إشراف لجنة علمية وأثرية دولية برئاسة وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس.

ويعتمد المشروع على إجراء مسح لداخل الهرم باستخدام تكنولوجيا متطورة لا تحتاج إلى الحفر، لاكتشاف فراغات أو بنى داخلية محتملة غير معروفة ومحاولة التوصل إلى طرق البناء التي لا تزال غامضة.

وقد شُيد هرم خوفو المعروف بالهرم الأكبر والبالغ طوله 146 مترًا، وهو أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، قبل أكثر من 4500 سنة على هضبة الجيزة غرب القاهرة، ويحوي 3 غرف معروفة، وقد بُني على غرار باقي أهرامات مصر كمقبرة للفرعون.

وخوفو هو ثاني فراعنة الأسرة المصرية الرابعة التي تعود إلى القرن السادس والعشرين قبل الميلاد.

وقال حواس خلال المؤتمر إنه “محتمل بشكل كبير أن يكون هذا الممر يحمي شيئًا.. وفي اعتقادي الشخصي قد تكون غرفة الدفن الخاصة بالملك خوفو”.

“نتيجة عمل 7 سنوات”

وقال رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت، في بيان، إن الممر السري الأفقي المكتشف في الوجه الشمالي لهرم خوفو “جاء نتيجة عمل لمدة 7 سنوات متواصلة”.

وأردف الخشت أن الفريق الذي تشارك فيه جامعة القاهرة انتهى من المشروع البحثي بشأن هذا الاكتشاف وتم قبوله للنشر العلمي الدولي في يناير/كانون الثاني 2023 في اثنتين من أكبر المجلات العلمية الدولية وهما: Nature وNTD&E.

وأفاد بأن “الفريق البحثي اكتشف الفراغ لأول مرة عام 2016، وتم التأكيد منه في أعوام 2017 و2018 و2019 باستخدام 5 تقنيات.. الفريق أوصى بعمل ثقب صغير (داخل الهرم) وإدخال منظار أو روبوت صغير لاستكشاف الممر ودراسته وتقرير كيفية فتحه”.

وفي عام 2017، كُشف من خلال المشروع عن وجود تجويف داخل الهرم الأكبر يصل إلى حجم طائرة تتسع لمئتي مقعد.