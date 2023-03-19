هدية غير متوقعة.. أردوغان يفاجئ صحفيا فنلنديا أثناء لقاء رسمي (فيديو)

فاجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صحفيًا فنلنديًا كان يتابع زيارة رئيس بلاده سولي نينيستو إلى أنقرة، بهدية غير متوقعة.

ولدى رؤية أردوغان الصحفي الذي تبلل حذاؤه خلال حفل استقبال نظيره الفنلندي في المجمع الرئاسي، وجّه تعليمات للسكرتير الخاص لرئاسة الجمهورية حسن دوغان، بإهداء الصحفي حذاءً جديدًا.

وقال أردوغان لنظيره الفنلندي نينيستو “نجلب (للصحفي) حذاءً بدلًا من الحذاء المبلل”.

واستقبل أردوغان، أول أمس الجمعة، نظيره نينيستو الذي يجري زيارة رسمية لأنقرة.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس الفنلندي عن شكره لتركيا ورئيسها للموافقة على انضمام بلاده إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ووصف نينيستو الاجتماع الثنائي الذي عقده مع نظيره أردوغان بأنه “جيد للغاية”، مبيّنًا “نحافظ على مسار علاقاتنا الجيدة بالفعل”.