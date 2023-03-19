قتلى إثر زلزال بقوة 6.8 درجات في الإكوادور (فيديو)

هز زلزال قوته 6.8 درجات منطقة ساحلية في الإكوادور وشمالي بيرو، السبت، مما أدى إلى مصرع 12 شخصًا على الأقل في حصيلة أولية وإلحاق بعض الأضرار بالمباني.

وقالت الرئاسة في بيان على تويتر “سُجلت حتى الآن 12 حالة وفاة (11 في محافظة إل أورو وواحدة في محافظة أزواي)”.

• Hasta el momento, se reporta 12 fallecidos (11 en la provincia de El Oro y uno en la provincia de Azuay). • Hay personas heridas que están siendo atendidas oportunamente en los hospitales. — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) March 18, 2023

وقال الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو على تويتر “أدعو إلى الهدوء وإطلاع الناس من خلال القنوات الرسمية”.

🇪🇨#ECUADOR🚨#URGENTE | Evacuación en el centro de Guayaquil tras el #sismo de magnitud preliminar 6.7. El epicentro se localizó a 6 km al NNE de Baláo, a una profundidad de 65,7 kilómetros. #RochexRB27#earthquake #Terremoto #Temblor https://t.co/sR3VBThEsQ pic.twitter.com/PaXS8fQbDb — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) March 18, 2023

بدورها، أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع على عمق 66.4 كيلومترًا على بُعد 10 كيلومترات من مدينة بالاو في منطقة جواياس.

وشعر السكان بهزات ارتدادية، لكن معهدًا متخصصًا تابعًا للبحرية الإكوادورية أكد أن الزلزال “ليست له الشروط اللازمة لتوليد تسونامي” في المحيط الهادئ.

#Cuenca #Terremoto #balao #enguayaqui #ecuador #Sismo

Este momento en el centro histórico se acaba de desplomar una pared aplastando a transeúntes y autos por el sismo de 6.5 en ecuador pic.twitter.com/apPjHgUuRp — Harvey966 (@oniomerch) March 18, 2023

وتقع الإكوادور وبيرو في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، وهي منطقة زلزالية رئيسية تمتد على طول الساحل الغربي لقارة أمريكا الجنوبية.