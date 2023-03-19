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قتلى إثر زلزال بقوة 6.8 درجات في الإكوادور (فيديو)

تقع الإكوادور وبيرو في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، وهي منطقة زلزالية رئيسية (رويترز)
19/3/2023-|آخر تحديث: 19/3/202301:14 AM (مكة المكرمة)

هز زلزال قوته 6.8 درجات منطقة ساحلية في الإكوادور وشمالي بيرو، السبت، مما أدى إلى مصرع 12 شخصًا على الأقل في حصيلة أولية وإلحاق بعض الأضرار بالمباني.

وقالت الرئاسة في بيان على تويتر “سُجلت حتى الآن 12 حالة وفاة (11 في محافظة إل أورو وواحدة في محافظة أزواي)”.

وقال الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو على تويتر “أدعو إلى الهدوء وإطلاع الناس من خلال القنوات الرسمية”.

بدورها، أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع على عمق 66.4 كيلومترًا على بُعد 10 كيلومترات من مدينة بالاو في منطقة جواياس.

وشعر السكان بهزات ارتدادية، لكن معهدًا متخصصًا تابعًا للبحرية الإكوادورية أكد أن الزلزال “ليست له الشروط اللازمة لتوليد تسونامي” في المحيط الهادئ.

وتقع الإكوادور وبيرو في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، وهي منطقة زلزالية رئيسية تمتد على طول الساحل الغربي لقارة أمريكا الجنوبية.

المصدر : وكالات