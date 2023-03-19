سوريا.. فقدان طفلين بعد فيضان نهر في مدينة الحسكة (فيديو)

تواصل فرق الإنقاذ، الأحد، البحث عن طفلين فُقدا بعدما غمرت مياه نهر الخابور، الذي فاض جراء الأمطار الغزيرة، منازل في حي المريديان بمدينة الحسكة شمالي سوريا.

ففي وقت مبكر من يوم الجمعة، سعى سكان الحي، المجاور للنهر، لحمل ما تسنى لهم من متاع بيوتهم قبل أن يهرعوا بعيدًا عن الفيضان القادم.

وقال طالب العرجي، عم الطفلين المفقودين في النهر لوكالة رويترز “لا يعرف الأولاد السباحة، أعمارهم 15 و17 سنة، الأب يجيد السباحة وقد حاول إنقاذ أولاده ولكن لم يستطع لأن الماء جرفته. ونتيجة الماء المعكر والأمطار والوحل والأوساخ المتبقية في نهر الخابور، ضاع الأولاد وغرقوا”.

ودمرت المياه معظم ممتلكات ومنازل العديد من سكان الحي.

وقال خلف الحسين، من منكوبي الفيضانات “نناشد المنظمات الإنسانية والجهات المعنية بحل مشكلة فيضان (نهر) الخابور. بيوتنا راحت، أثاث بيتنا بأكمله راح، 15 غنمة وبقرة الحليب للبيت راحت مع الفيضان، كله راح”.

وقالت فاطمة محمد “في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، الجيران دقوا بابنا وقالوا إن الخابور يفيض، حملت أولادي وأخذتهم إلى منزل جدهم فوق، طلعنا كم غرض والباقي بقي في البيت، ودخلت المياه إلى بيتنا. لا نستطيع الآن الدخول إلى البيت، فقط عن طريق السطح نستطيع الدخول، والمياه تزداد أكثر”.

وعن عملية الإنقاذ قال أحمد علي، قائد فوج الإطفاء والإنقاذ بالحسكة “توجهنا إلى مكان الحادث، وفحصنا المنطقة، المياه سريعة والسيول جارفة، اضطررنا لتمشيط أطراف النهر”.

وتعاني محافظة الحسكة في شمال سوريا، التي كانت نقطة محورية في الحرب الأهلية، وضعًا إنسانيًا صعبًا.