إيلون ماسك يعلن رفع السرية عن الخوارزمية المستخدمة للتوصية بالتغريدات على تويتر

أعلن مالك تويتر إيلون ماسك أمس الجمعة أنه سيرفع السرية التي تحيط منذ زمن بعيد بالخوارزمية المستخدمة للتوصية بالتغريدات.

وقال ماسك في تغريدة له إن الترميز المستخدم للتوصية بالمنشورات المقترحة للمستخدمين سيصبح “مفتوح المصدر” في نهاية مارس/ آذار.

وأضاف “سيكتشف الناس أمورًا سخيفة كثيرة، لكننا سنصلح المشكلات بمجرد تحديد وجودها!”.

وتابع ماسك “توفير شفافية الترميز سيكون أمرًا محرجًا للغاية في البداية، ولكن يجب أن يؤدي إلى تحسين سريع في جودة التوصيات”.

وأكد ماسك أن خوارزمية التوصية المستخدمة في تويتر معقدة للغاية وغير مفهومة تمامًا داخل الشركة، وقال “نحن نطوّر مقاربة مبسطة لخدمة تغريدات أكثر إقناعًا، لكن هذا العمل لا يزال قيد التنفيذ”.

Our “algorithm” is overly complex & not fully understood internally. People will discover many silly things , but we’ll patch issues as soon as they’re found!

We’re developing a simplified approach to serve more compelling tweets, but it’s still a work in progress. That’ll also… https://t.co/uxxJe3RT36

— Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2023