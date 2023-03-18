إيلون ماسك يعلن رفع السرية عن الخوارزمية المستخدمة للتوصية بالتغريدات على تويتر

أعلن مالك تويتر إيلون ماسك أمس الجمعة أنه سيرفع السرية التي تحيط منذ زمن بعيد بالخوارزمية المستخدمة للتوصية بالتغريدات.

وقال ماسك في تغريدة له إن الترميز المستخدم للتوصية بالمنشورات المقترحة للمستخدمين سيصبح “مفتوح المصدر” في نهاية مارس/ آذار.

وأضاف “سيكتشف الناس أمورًا سخيفة كثيرة، لكننا سنصلح المشكلات بمجرد تحديد وجودها!”.

وتابع ماسك “توفير شفافية الترميز سيكون أمرًا محرجًا للغاية في البداية، ولكن يجب أن يؤدي إلى تحسين سريع في جودة التوصيات”.

وأكد ماسك أن خوارزمية التوصية المستخدمة في تويتر معقدة للغاية وغير مفهومة تمامًا داخل الشركة، وقال “نحن نطوّر مقاربة مبسطة لخدمة تغريدات أكثر إقناعًا، لكن هذا العمل لا يزال قيد التنفيذ”.

Our “algorithm” is overly complex & not fully understood internally. People will discover many silly things , but we’ll patch issues as soon as they’re found! We’re developing a simplified approach to serve more compelling tweets, but it’s still a work in progress. That’ll also… https://t.co/uxxJe3RT36 — Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2023

ويعني جعل خوارزميات الترميز مفتوحة المصدر أن المطورين، ولو كانوا من جهات طامحة للمنافسة، سيكونون قادرين على وضع لمساتهم الخاصة على الخوارزمية، وفقًا لأساس النظام الخاص بالبرمجية.

ومنذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عانت المنصة أعطالًا وشهدت عمليات تسريح للموظفين، كما توقف معلنون عن التعامل معها بسبب عدم وجود إشراف على المحتوى.

لكن حتى الآن، لم يظهر أي بديل رئيسي لتويتر، وهو ما يجبر القادة العالميين والسياسيين والمشاهير والشركات، على الاستمرار في التواصل عبر المنصة لعدم وجود خيارات أخرى.

وكشفت شركة “ميتا” مالكة فيسبوك، في وقت سابق من هذا الشهر أنها تعمل على شبكة جديدة تتيح “مشاركة الرسائل النصية”، في مشروع يُنظر إليه على أنه منافس محتمل لتويتر.

والخوارزمية هي طريقة ومحددات عرض التغريدات على أي منصة تواصل اجتماعي، وتتغير خوارزميات جميع مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر شهريًّا وأحيانًا أسبوعيًّا أو يوميًّا.

وعن خوارزمية تويتر يقول “ديباك راو” الذي عمل مديرًا لتويتر حتى نهاية 2017 “تتغير خوارزميات تويتر بشكل يومي أو أسبوعي تقريبًا” ويرجع ذلك إلى عشرات الاختبارات التي تجريها تويتر على سلوك المغردين.