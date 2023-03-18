ماذا تفعل عندما يُحذف منشورك بفيسبوك وإنستغرام؟ مشرف محتوى “ميتا” يرشدك (فيديو)

قال خالد منصور عضو مجلس الإشراف والرقابة على محتوى شركة “ميتا” المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام، إن من حق كل مَن يُحذف منشوره أو تعليقه أن يعترض على الحذف، مشددًا على ضرورة فعل ذلك لأنه يساهم في تعديل سياسات المنصة مستقبلًا.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج (هاشتاغ) عبر الجزيرة مباشر، الخميس، أنه بمجرد ما تصل إلى المستخدم رسالة بحذف المنشور لمخالفته معايير المنصة، فإن “من حقه أن يقوم بالاستئناف على منشوره المحذوف”.

وأضاف “إذا رفضت ميتا الاستئناف، يُمنح المستخدم خيار اللجوء إلى مجلس الإشراف، وفي هذه الحالة سينتقل إلى موقع المجلس، ومن حق مقدم الطلب أن يكتب الشكوى بأي لغة يريدها، وفي هذه الحالة لدينا السلطة في إرجاع المنشور”.

وشدد منصور على ضرورة قيام الأشخاص المتضررين من سياسة الشركة بتقديم الشكاوى، قائلًا “يجب على أي شخص تقوم ميتا بحذف منشوره أن يقدم شكوى ليعود منشوره، خاصة إذا ما كان يتحدث عن قضية ما، لأن كل المنشورات المماثلة ستتأثر بشكل تلقائي، كل حُكم نصدره في قضية يؤثر في كل القضايا الشبيهة”.

وللتوضيح أكثر قال “إذا كان منشورك يتعلق بأي قضية حقوقية أو فيما يخص الإفراج عن المعتقلين، فإن موافقتنا على إرجاع المنشور تعني بالتبعية أحكاما مشابهة شبه تلقائية على المنشورات المستقبلية التي تتضمن ذات القضية”.

وأكد عضو مجلس الرقابة أهمية أن يولي المستخدم العربي ثقة أكبر في آليات الشكوى، وذلك لتحدي شركات ضخمة مثل ميتا وغيرها، أصبحت جزءًا من حياة البشر اليومية، وفق قوله.

وتأسس مجلس الرقابة والإشراف قبل نحو 3 سنوات، في أواخر 2020، لمراجعة قرارات “فيسبوك” و”إنستغرام” بشأن إزالة محتوى معين أو الإبقاء عليه، واتخاذ قرارات بشأن تأييد أو إلغاء إجراءات شركة وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتكون المجلس حاليًّا من 24 عضوًا من أنحاء مختلفة العالم، ويترأس المجلس خبيران من الولايات المتحدة مختصان في القانون الدستوري، ورئيسة سابقة لوزراء الدنمارك ومسؤول أمريكي سابق.

وعربيًّا يضم المجلس الصحفية اليمنية الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان، والمصري خالد منصور، بالإضافة إلى حقوقيين وسياسيين وخبراء بالقانون.