الأهرامات وسقارة ضمن أفضل الوجهات السياحية على قائمة “تايم” ونشطاء يعلقون

احتفت مؤسسات رسمية ونشطاء على مواقع التواصل في مصر، باختيار مجلة “تايم” الأمريكية منطقتي الجيزة وسقارة الأثريتين ضمن قائمتها السنوية لأفضل 50 وجهة سياحية في العالم لعام 2023.

وأشارت المجلة في تقرير لها، إلى أن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير “وجهتين تستحقان الزيارة”، بالإضافة إلى 4 مناطق عربية وهي مدينة العقبة الأردنية والشارقة الإماراتية والبحر الأحمر في السعودية، والرباط في المغرب.

وتصدّر التقرير بصورة لافتة من أهرامات الجيزة، وأرفقتها بعبارة: “نقدّم لكم أعظم الأماكن في العالم لعام 2023، أهم 50 وجهة استثنائية يمكنكم استكشافها”.

Introducing the World’s Greatest Places of 2023—50 extraordinary destinations to explore https://t.co/dmeCBIAQN8 pic.twitter.com/McoQoMOBDa

