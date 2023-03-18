الأهرامات وسقارة ضمن أفضل الوجهات السياحية على قائمة “تايم” ونشطاء يعلقون

احتفت مؤسسات رسمية ونشطاء على مواقع التواصل في مصر، باختيار مجلة “تايم” الأمريكية منطقتي الجيزة وسقارة الأثريتين ضمن قائمتها السنوية لأفضل 50 وجهة سياحية في العالم لعام 2023.

وأشارت المجلة في تقرير لها، إلى أن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير “وجهتين تستحقان الزيارة”، بالإضافة إلى 4 مناطق عربية وهي مدينة العقبة الأردنية والشارقة الإماراتية والبحر الأحمر في السعودية، والرباط في المغرب.

وتصدّر التقرير بصورة لافتة من أهرامات الجيزة، وأرفقتها بعبارة: “نقدّم لكم أعظم الأماكن في العالم لعام 2023، أهم 50 وجهة استثنائية يمكنكم استكشافها”.

Introducing the World’s Greatest Places of 2023—50 extraordinary destinations to explore https://t.co/dmeCBIAQN8 pic.twitter.com/McoQoMOBDa — TIME (@TIME) March 16, 2023

وأعادت وزارة السياحة نشر غلاف المجلة عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، فيما استعرضت جانبًا من التقرير، والذي تطرق لبعض المعالم والاكتشافات الأثرية الحديثة بمنطقة سقارة مثل جبانة القطط والحيوانات.

وأشار تقرير التايم، إلى افتتاح مطار سفنكس الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لافتا إلى السماح بالزيارات الإرشادية للمنطقة التجارية ومنطقة البهو بالمتحف المصري الكبير، الذي لم يتم افتتاحه كليًا.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط غلاف التقرير عبر حسابها الرسمي بتويتر، وغردت: “مجلة التايم تختار أهرامات الجيزة العظيمة ومنطقة سقارة من أفضل الأماكن السياحية على مستوى العالم”.

مجلة التايم @TIME تختار أهرامات الجيزة العظيمة ومنطقة سقارة من أفضل الأماكن السياحية على مستوى العالم لعام ٢٠٢٣.#مصر @EgyptMuseumGemhttps://t.co/BySihpxbKd https://t.co/nvJkTFFOYO — Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) March 17, 2023

وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق عن تخطيطها لزيادة عدد الزائرين إلى البلاد إلى 30 مليون زائر سنويا، أي أكثر من ضعف أعلى رقم حققته مصر في تاريخها، وهو 14.7 مليون زائر عام 2010 بإيرادات بلغت 12.5 مليار دولار.

وتعافت السياحة العام الماضي، وبلغت إيراداتها 10.7 مليارات دولار خلال السنة المالية 2021-2022، بحسب بيان البنك المركزي المصري، ولكنها تظل أقل من أعلى مستوى تحقق عام 2019 والبالغ نحو 13 مليار دولار.

وتمثل عائدات السياحة -في الظروف الطبيعية- نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 15% من إيرادات مصر من العملات الأجنبية، وتعد ثالث أكبر مصدر للدخل الأجنبي للبلاد بعد الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

“دعاية مجانية”

وتغنى إعلاميون ونشطاء بما عدّوها بـ”الدعاية المجانية” للمناطق الأثرية، إذ طالبوا الحكومة باستغلال الأمر للترويج لتلك المناطق سياحيًا، فيما أعاد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس نشر غلاف المجلة عبر حسابه بتويتر.

وحظيت الصورة برواج واسع عبر المنصات في مصر، كما قوبلت بسيل من التعليقات المصاحبة للغلاف الذي تصدر منصات المجلة بنحو 300 ألف مشاهدة على تويتر خلال ساعات فقط.

وعلق الكاتب الصحفي محمد السطوحي: “دعاية مجانية عظيمة من مجلة (تايم) الشهيرة للسياحة فى مصر -علشان المؤامرة وكده- المهم ألا نستيقظ يومًا لنكتشف ضم الأهرامات للصندوق السيادي”.

وقال المدون أحمد عبدالناصر عبر تويتر: “التايم بتروج لمصر سياحيًا وبترشحها وبتضع صورة أهرامات الجيزة كغلاف رئيسي للتقرير، في المقابل احنا بنرخم على السياح وبناخد منهم الكاميرات علشان ميصوروش”.

أما المعلق محمد فايز فغرد بالقول: “دعاية ومن غير ما ندفع ولا مليم، العظمة محدش بيشتريها لكن بتفرض نفسها على العالم”.

جريدة التايم بتروج لمصر سياحياً وبترشحها ضمن افضل خمسين وجهه سياحيه ف العالم

وبتضع صورة اهرامات الجيزه كغلاف رئيسي للمقال

في مقابل اننا بنرخم علي السياح وبناخد منهك الكاميرات عشان ميصوروش https://t.co/CbNeuQjnEf — Mr.Tigeer🇵🇸 (@A7medAbdUlnaser) March 17, 2023

ومن غيرما ندفع ولا مليم العظمة محدش بيشتريها لكن بتفرض نفسها عالعالم https://t.co/SO11FiRHLm — Mohamed Fayez (@Pharaoh_lord90) March 16, 2023

لا ينقصنا الا الادارة https://t.co/fY2gzoyvsP — بهي حسين (@bahiiii00) March 17, 2023

مجله التايم نقدم أعظم الأماكن في العالم لعام 2023

50 وجهة استثنائية لاستكشافها

وجاءت مصر واهراماتها اعظم الوجهات لكن على ارض الواقع الدوله المصريه مش بتستغل السياحه الاتغلال الامثل لزياده الدخل القومى لمصر https://t.co/q02TjPdpan — Sherif Awad (@sherifhorus713) March 17, 2023