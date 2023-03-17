عضو بمجلس الإشراف على محتوى فيسبوك: هذه خطواتنا لتعديل سياسة المنصة تجاه كلمة “شهيد” (فيديو)

قال خالد منصور عضو مجلس الإشراف والرقابة على محتوى شركة “ميتا” المالكة لتطبيقات لفيسبوك وانستغرام، إن ميتا ترى أنها أفرطت في حذف منشورات ومحتوى يتضمن كلمة “شهيد”، لذلك لجأت لتشكيل مجلس مستقل يقدم التوصيات.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج (هاشتاغ) عبر الجزيرة مباشر، أمس الخميس، إن كلمة “شهيد” مسؤولة عن أكبر حذف للمحتوى باللغة العربية، لذلك “نعمل حاليًا على التشاور” مع عدد ضخم من الخبراء لتقديم توصيات لميتا حول هذه السياسة.

وأوضح أن المجلس أوصى ميتا بإعلان قوائم المنظمات التي تعتبرها “خطيرة”، وكذلك الأشخاص “الخطر”، وبعد أن يختاروا هذه القوائم يجب أن يخبروا المجلس على أي أساس اختاروها، والمدى الزمني الدوري لمراجعة هذه القوائم، وفقًا لقوله.

وحتى تتغير سياسات الشركة بناءً على توصيات المجلس، قال منصور إن هناك حلول قصيرة المدى لكن مع تراكمها فهي مؤثرة، وأوضح “من حق المستخدم أن يقوم بالاستئناف على منشوره المحذوف، وإذا رفضت ميتا الاستئناف، يُمنح المستخدم خيار اللجوء إلى مجلس الإشراف، وفي هذه الحالة سينتقل إلى موقع المجلس، ومن حق مقدم الطلب أن يكتب بأي لغة يريدها، في هذه الحالة لدينا السلطة في إرجاع المنشور”.

وشدد منصور على ضرورة قيام الأشخاص المتضررة من سياسة الشركة بتقديم الشكاوى، قائلًا “يجب على أي شخص تقوم ميتا بحذف منشوره أن يقدم شكوى ليعود منشوره، خاصة إذا ما كان يتحدث عن قضية ما، لأن كل المنشورات المثيلة ستتأثر بشكل تلقائي، كل حُكم نصدره في قضية يؤثر على كل القضايا الشبيهة”.

وأكد أن هذه حلول قصيرة المدى، ومن مسؤوليات المجلس أن يقدم حلولًا مستدامة تسمح للفلسطينيين وغيرهم من استخدام مصطلح “شهيد”.

وأشار إلى أن “أكثر من 95٪ من المحتوى المحذوف، تقوم أجهزة آلية بحذفه، نظرًا لاستحالة مراجعة قدرات بشرية محتوى يصل إلى مليار منشور أو محتوى يومي”، لافتًا إلى أن الأجهزة الآلية “عرضة لأخطاء بشعة”.

صلاحيات المجلس

وعن المجلس وصلاحياته، أوضح منصور أن المجلس مستقل ومؤلف من 24 عضوًا من مختلف أنحاء العالم، للقيام بتقديم توصيات حول المصطلحات المختلف عليها بين الحكومات والأفراد والمنظمات، خاصة كلمة “شهيد”.

وأوضح منصور أن المجلس يمتلك سلطة قرارات إعادة محتوى تم حذفه أو حذف محتوى تم تركه، مؤكدًا أن في هذا الإطار “قرارات المجلس ملزمة لميتا ويجب عليها التعامل معها خلال أسبوعين”.

أما فيما يخص التوصيات حول تغيير السياسات، فأوضح منصور أنها ليست ملزمة، لكن بالرغم من ذلك “فقد قدم المجلس نحو 180 توصية إلى ميتا، التزمت الشركة بـ61٪ منها”.

وذكر أنه خلال أشهر قليلة “سنتمكن من تقديم توصياتنا التي ستتأثر فعلًا، بكل التعليقات العامة التي ستصلنا على موقعنا الالكتروني”.

وتأسس مجلس الرقابة قبل نحو 3 سنوات، في أواخر 2020، لمراجعة قرارات “فيسبوك” و”إنستغرام” بشأن إزالة محتوى معين أو الإبقاء عليه، واتخاذ قرارات بشأن تأييد أو إلغاء إجراءات شركة وسائل التواصل الاجتماعي.

ويترأس المجلس اثنان من الولايات المتحدة مختصان في القانون الدستوري، ورئيسة وزراء الدنمارك الأسبق ومسؤول أمريكي سابق، وعربيًا يضم المجلس كلًا من الصحفية اليمنية الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان، بالإضافة للصحفي المصري خالد منصور، بالإضافة لحقوقيين وسياسيين وخبراء بالقانون.