شاب سوري يبتكر نظام تحكم بالمنزل عن بعد رغم ضعف الإمكانيات (فيديو)

لم تنل الظروف الاقتصادية الصعبة وقلة الإمكانيات من عزيمة الشاب السوري وسيم حجازي الذي استطاع ابتكار نظام جديد يمكنه ربط المنزل بالهاتف.

وقال وسيم للجزيرة مباشر “الفكرة بدأت تقريبا منذ 4 سنوات، وتحديدًا عام 2018، عندما بحثت عن مشروع في نطاق شغفي، البرمجة والإلكترونيات، فاخترت تصميم الدوائر الإلكترونية بمعالج أبرمجه كيفما أردت”.

وتحدث الشاب عن بداية نظامه في التحكم بإنارة المنزل، ثم مضخة المياه، وتطور لاحقًا لاستشعار الخطر داخل المنزل وتفعيل الحل مباشرة.

وأضاف “ركّبت في المطبخ دارة، يمكنها قياس الحرارة والرطوبة بالإضافة إلى جودة الهواء في المكان”، موضحًا أن الدارة يمكنها معرفة إن كان هناك تسريب غاز أو أي مواد مشتعلة أو حتى دخان، وعندها ستعمل مراوح التهوية أولًا وتسحب الهواء الموجود حتى لا يحدث احتراق أو انفجار.

بعد ذلك تطور المشروع إلى ابتكار نظام يرتبط بمحول للطاقة الشمسية يقرأ المعلومات وقدرة الألواح والطاقة المسحوبة، ويعمل على الموازنة في حال لم يكن اليوم مشمسًا.

وختم بالإشارة إلى أن النظام الذي ابتكره يمكن أن يتحكم فيه من أي مكان في العالم لأنه يعتمد على الإنترنت، كما أن تكلفته رخيصة نسبيًا، وتعتمد على التجهيزات وحاجة المستهلك.