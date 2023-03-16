بعد فقدان بصرها.. “رسالة أمل” جديدة بشأن مصير مدوّنة مصرية أثارت قصتها تعاطف الملايين (فيديو)

ناشدت صديقة المدوّنة المصرية سارة محمد -التي فقدت بصرها وأثارت قصتها تعاطف الملايين- الجميع، المساعدة في سفرها إلى الخارج لتلقي العلاج، بعد أن تلاشت آمال علاجها في الداخل من إصابتها بإطلاق نار من مجهولين الشهر الماضي.

وظهرت سارة رفقة صديقتها في مقطع على تيك توك، قالت فيه الصديقة “لا يزال عندنا أمل حد ياخد (يأخذ) الحالة ويسفرها للخارج. بيقولوا (يقولون) أحسن دكاترة في الحالة دي (هذه) في برشلونة بإسبانيا. عرفنا حالات اتعالجت هناك”.

واختتمت مقطع الفيديو الذي لا يزيد على دقيقة ونصف طالبة من الجميع مساندتها “أرجوكم لو حد يقدر يوصلنا لدكتور شخصيًّا ما يتأخرش علينا احنا متعشمين في ربنا وراضيين باللي مكتوب لنا، بس لسه ها يفضل عندنا أمل، أرجوكم ساعدونا الأمل ده يكبر ويبقى حقيقة”.

وكانت سارة محمد (21 عامًا)، قد أصيبت في التاسع من فبراير/ شباط الماضي، في حادث إطلاق نار من قبل مجهولين، كانوا يستهدفون سرقة سيارة خطيبها الذي كان معها في وقت الحادث.

وتلقت سارة الكثير من الردود المتعاطفة معها والدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلانها الخبر الصادم بفقدانها البصر نهائيًّا.

وأثارت قصة المدوّنة الشابة موجة تعاطف واسعة في مصر، وكان بعض الفنانين مثل المغني المصري الشهير تامر حسني، قد دعموا سارة بعد الحادثة وطلبوا من متابعيهم الدعاء لها بالشفاء.

كما نشرت الإعلامية ريهام سعيد رسالة صوتية عبر إنستغرام، وجهها الفنان اللبناني وائل كفوي لسارة، تضمنت العديد من عبارات الدعم، وجاء فيها “القادم هو أحلى ومهما حصل ستظل كما هي في أعين من تحبهم”.

وتهتم سارة، التي تعيش بمحافظة الإسكندرية، بمجال الأزياء والموضة ومستحضرات التجميل، حيث يتابعها أكثر من نصف مليون شخص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام.