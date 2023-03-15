مصرع 14 شخصا بفيضانات ضربت منطقة الزلزال في تركيا (فيديو)

قُتل 14 شخصًا على الأقل، الأربعاء، نتيجة فيضانات في منطقتين جنوب شرق تركيا متضرّرتين بزلزال 6 فبراير/شباط المدمر، على ما أفادت وسائل الإعلام التركية.

وهطلت أمطار غزيرة على المنطقة مساء الثلاثاء، ولقي 12 شخصًا حتفهم في مدينة شانلي أورفا، على مسافة نحو 50 كيلو مترًا شمال الحدود السورية.

وقتل شخصان آخران، من بينهما طفل يبلغ عامًا، في محافظة أديامان المجاورة حيث ما زال 5 أشخاص في عداد المفقودين.

وقال مكتب حاكم شانلي أورفا إن الفيضانات وصلت أيضًا إلى الطابق الأرضي لأحد المستشفيات الرئيسة في المنطقة.

وزار وزير الداخلية التركي سليمان صويلو المنطقة التي اجتاحتها الفيضانات للإشراف على استجابة الحكومة، وقال للصحفيين “هناك حاليًا 10 فرق مؤلّفة من 163 شخصًا يقومون بعمليات البحث والإنقاذ على امتداد 25 كيلو مترًا”.

وأضاف “هناك أيضًا غواصون، لكن الظروف الجوية لا تسمح بفعل الكثير”.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ في البلاد (آفاد) إن جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين والمحاصرين في المباني ما زالت جارية بمشاركة غواصين وقوارب.

والإقليمان اللذان يقطنهما نحو 2.7 مليون شخص من المناطق التي ضربها زلزال الشهر الماضي الذي أودى بحياة أكثر من 48 ألف شخص في تركيا وشرد الملايين.

وكان آلاف الأشخاص يقيمون في خيام ومنازل مصنوعة من حاويات، غمرت المياه بعضها بسبب الأمطار الغزيرة، بعد أن دمرت الزلازل منازلهم.

وقال حاكم إقليم أديامان لمحطة “سي إن إن ترك” إن حاوية كانت تأوي 3 من منكوبي الزلزال جرفتها المياه بعيدًا، وما زال البحث عنهم جاريًا في أديامان.

وأظهرت صور التقطت الأربعاء طرقًا في شانلي أورفا غطتها سيول بنية جرفت سيارات وشاحنات.

كما أظهر مقطع فيديو صوّر في محافظة ملاطية المجاورة لأديامان، المياه ترتفع حول الخيم البيض حيث يعيش موقتًا ناجون من الزلزال الذي أسفر عن مقتل 48,500 شخص وفقًا لآخر حصيلة نشرتها السلطات التي أشارت أيضًا إلى أن 13,5 مليون شخص تضرروا جراءه.