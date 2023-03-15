هرب من سوريا وتوفي في القاهرة.. نعي واسع للمنشد الإسلامي أبو مازن

توفي المنشد السوري رضوان خليل عنان المعروف بـ(أبو مازن)، عن عمر ناهز الـ71 عامًا في العاصمة المصرية القاهرة.

ويعد أبو مازن أحد أبرز مؤسسي النشيد الإسلامي، وعرف بأناشيده خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات.

ونشرت هيئة علماء فلسطين بيانًا قدمت فيه التعزية للشعب السوري والأمة الإسلاميّة بوفاة “رائد النشيد الإسلامي الحركي ومن تربت على إنشاده الهادف أجيال في عموم أنحاء العالم”.

وقالت “كان نشيده نموذجًا فريدًا في خدمة الدعوة ونصرة قضايا الأمة”.

تعزية بوفاة رائد الإنشاد الحركي "أبو مازن" رضوان خليل عنان تعزي هيئة علماء فلسطين الشعب السوري الشقيق والأمة الإسلاميّة بوفاة رائد النشيد الإسلامي الحركي ومن تربت على إنشاده الهادف أجيال في عموم أنحاء العالم، وقد كان نشيده نموذجاً فريداً في خدمة الدعوة ونصرة قضايا الأمة. pic.twitter.com/G38EUIa24L — هيئة علماء فلسطين (@palscholars48) March 15, 2023

وولد عنان في العاصمة السورية دمشق عام 1952، وتلقى تعليمه هناك، وبدأت رحلته مع الإنشاد وهو طالب في الثانوية، حيث أنتج خلال عامين أشرطته التسعة، ثم توقف عام 1970، بسبب حملات المضايقات إبان حكم حافظ الأسد في سوريا.

أبو مازن ( رضوان خليل عنان ) قيثارة النشيد الأحلى و الأعتق .. كلماتك و ألحانك اختلطت بنبض قلوبنا و امتزجت برفيف أرواحنا طوال قرون ..اقتصر النشيد الإسلامي على المدائح النبوية وظل أسيراً للمناسبات، لكن ومنذ عام 1970 وعلى يد شاب سوري من حي المهاجرين في دمشق، pic.twitter.com/16WSAd4CXh — ياسر بلال (@cYasserabobelil) March 15, 2023

حصل أبو مازن على درجة البكالوريوس بالهندسة، وغادر سوريا واستقر بمصر وأسس مصنعًا فيها.

وتحدث عنان في لقاء مع شبكة الجزيرة خلال وثائقي عن حياته أن أصعب الأمور التي واجهته بعد مغادرته هو حنينه لأهله وللصحبة وللأخوة.

تفتح أبو مازن مبكرًا على معاني المحنة التي تخوضها الصحوة الإسلامية ضد أنظمة الاستبداد، وهو المعنى الذي لازمه لاحقًا في معظم أناشيده، كما تأثر بالأغاني الوطنية التي راجت في فترة المد القومي ما منح أناشيده لونًا مميزًا.

وقال “كانت أجواء الوطن العربي مشحونة بالأناشيد الوطنية والوحدة مع مصر والعالم العربي، وكنت أحبها وأميل لها، وتركت عندي أثرًا، ومن هنا كانت البداية”.

رحم ﷲ المهندس #أبومازن منشد الدعوة

على أناشيده تربت أجيال حملت شعلة الإسلام https://t.co/ADQQzCpOBt — Fadel Soliman (@FadelSoliman) March 15, 2023

خلال 3 سنوات ومنذ سن السادسة عشر اختار أبو مازن بحسه المرهف أبرز قصائد الدعوات الإسلامية وقام بتلحينها وتسجيلها نشيدًا في بيته مع مجموعة من شباب مسجده.

أنشد أبو مازن للوطن والأمة والشهيد والجهاد، ولمجد أمة يجب أن يعود، ولامس ذلك شغاف قلوب الآلاف من شباب الصحوة.

وانتشر له أشرطته التسعة التي كان أبرزها “ملحمة الدعوة” و”قصة شهيد” و”أخي أنت حر” و”آنست نور الله”.

نعي واسع

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي نعى أبو مازن العديد من والنشطاء والشخصيات الدعوية والإسلامية.

توفي اليوم رائد النشيد الحركي المنشد الدمشقي المهندس رضوان خليل عنان "أبو مازن" رحمه الله. تعلمنا من كلماته حب الوطن والحرية وفلسطين، كما أنشد عن سجون الطغاة والمعتقلين في أحلك ظروف ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. رحمه الله pic.twitter.com/uS5RrDgQaZ — تمام أبو الخير (@RevTamam) March 15, 2023

إنا لله وإنا إليه راجعون. بلغني خبر وفاة المنشد الإسلامي أبو مازن مختصر الكلام، كان هذا الرجل بالنسبة للإسلاميين والعاملين، مثل ما كانت أم كلثوم وعبد الحليم لجيل آبائنا، ومثل عمرو دياب وتامر حسني لجيلنا مع الفارق الضخم في المعاني والرسالة والمضمون.. صوت من نبت الشام المبارك! pic.twitter.com/yqLveChZw8 — محمد إلهامي (@melhamy) March 15, 2023

قبل عقود طويلة، كان المنشد الحركي الأول (أبو مازن) يترنم في جوانب مسجد بعيد بكلماته الخالدات:

"عرفت قصة الطريق كلَّها

الموت أول المطاف

لكنّ خضرة الطَّريق لا يصيبها الجفاف" — Lama Khater لمى خاطر (@lama_khater) March 15, 2023