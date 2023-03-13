يحلم بالعودة للجامعة وصناعة الصواريخ.. سوداني يخترع روبوتات من النفايات الإلكترونية (فيديو)

في ورشة بسيطة بمدينة أم درمان في السودان وبمعدات يأتي بها من نفايات إلكترونية، يبرع شاب سوداني في صناعة روبوتات تؤدي مهامّ كتلك التي تعلن عنها كبريات الشركات في مجال التكنولوجيا.

فُصل معتصم جبريل من الجامعة ولم يُكمل دراسة الهندسة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية لأسرته، لكنه لم يتخلّ عن حلمه الذي نشأ في مخيلته منذ الطفولة عن طريق الخيال الذي كان يتعزز بمشاهدة أفلام الكرتون.

يبذل الشاب الذي لم يتجاوز عمره 22 سنة جهدا كبيرا لنقل أفكاره من الخيال إلى الواقع، مستعينا في ذلك بما حصّله من جامعة الهندسة ومعتمدا على أدوات بسيطة جدًّا.

يعتمد معتصم على النفايات الإلكترونية بسبب ضعف الإمكانات، ويبحث عنها بدأب في الأسواق المحلية للحصول على القطع التي يحتاج إليها بثمن زهيد.

يقول المخترع السوداني للجزيرة مباشر، إن ما يُنجزه بسيط جدًّا مقارنة بما يمكنه إنجازه إذا ما توفرت الإمكانيات، ويضيف “أحاول جاهدًا تطبيق الخيال وإخراجه للواقع بعد انغماسي في مشاهدة أفلام الكرتون”.

وأفاد معتصم أنه يمكنه اختراع روبوتات تعمل في المطاعم والمستشفيات، إذا توفرت له الظروف الملائمة، ويعتبر أن “الروبوت أخطر من السلاح النووي، إذ يمكنه تغيير حياة البشرية”.

يحلم معتصم بالعودة إلى الجامعة لإكمال دراسة هندسة الإلكترونيات وإنجاز روبوتات مصنوعة على أساس علمي، ويتطلع إلى صناعة الصواريخ مستقبلًا.

وهو يؤمن بأن “لا مستحيل تحت الشمس” كما يقول، وأن كل شيء ممكن بالعزيمة والإصرار.