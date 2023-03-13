تعرف إلى القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأوسكار لعام 2023 (صور)

أعلنت جائزة الأوسكار في نسختها 95 خلال حفل استضاف ألمع نجوم السينما العالمية على مسرح دولبي التاريخي في لوس أنجلوس الأمريكية، الأحد، عن قائمة الفائزين بالجوائز السينمائية المرموقة لعام 2023.

وامتاز الحفل ببداية قوية، إذ حلقت طائرتان مقاتلتان تابعتان لمشاة البحرية الأمريكية فوق هوليوود، في إشارة إلى فيلم “توب غَن: مافريك” الجماهيري الذي ساهم في إنعاش دور السينما وإعادة المشاهدين إلى الصالات بعد أزمة كورونا.

وفيما يلي قائمة الفائزين:

أفضل فيلم (الجائزة الكبرى)

(إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) “كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت”، وكان الفيلم فائزا غير محتمل بوصفه فيلما أبعد ما يكون عن السرد القصصي التقليدي، عن أسرة صينية أمريكية تعمل على حل مشاكلها في عدة أكوان.

أفضل ممثلة

ميشيل يوه عن فيلم (إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) “كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت”.

أفضل ممثل

برندان فريزر عن فيلم (ذا ويل) “الحوت” الذي أدى فيه دور رجل يعاني السمنة المفرطة ويحاول إعادة التواصل مع ابنته.

أفضل مخرج

دانيال كوان ودانيال شاينرت عن فيلم (إفري ثينج.. إفري وير أول آآت وانس) “كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت”.

أفضل ممثل مساعد

كي هوي كوان عن فيلم (إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) “كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت”.

أفضل ممثلة مساعدة

جيمي لي كيرتس عن فيلم (إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) “كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت”.

أفضل فيلم دولي

(أول كوايت أون ذا وسترن فرونت) “كل شيء هادئ على الجبهة الغربية” من ألمانيا، وتدور أحداثه حول أهوال حرب الخنادق بعين جندي شاب كان متحمسا للقتال في بادئ الأمر.

أفضل فيلم رسوم متحركة طويل

(جييرمو ديل توروز بينوكيو) “بينوكيو لجييرمو ديل تورو”.

أفضل فيلم وثائقي طويل

“نافالني”.

أفضل سيناريو أصلي

(إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) “كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت” من تأليف دانيال كوان ودانيال شاينرت.

أفضل سيناريو مقتبس

(ويمين توكينج) “حديث نسائي” لسارة بولي.

أفضل موسيقى تصويرية

(أول كوايت أون ذا وسترن فرونت) “كل شيء هادئ على الجبهة الغربية” لفولكر بيرتلمان.

أفضل أغنية

“ناتو ناتو” من فيلم (آر.آر.آر)، ألحان إم.إم. كيرافاني وكلمات تشاندرابوزي.

أفضل تصوير سينمائي

جيمس فريند عن فيلم (أول كوايت أون ذا وسترن فرونت) “كل شيء هادئ على الجبهة الغربية”.

أفضل مؤثرات بصرية

(أفاتار: ذا واي أوف ووتر) “أفاتار: طريق الماء”.

أفضل هندسة صوتية

(توب جن: مافريك)

أفضل مونتاج

(إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) “كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت”.

أفضل تصميم إنتاج

(أول كوايت أون ذا وسترن فرونت) “كل شيء هادئ على الجبهة الغربية”.

أفضل تصميم أزياء

روث كارتر عن فيلم (بلاك بانثر: واكاندا فور إيفر) “النمر الأسود: واكاندا إلى الأبد”.

أفضل مكياج وتصفيف شعر

(ذا ويل) “الحوت”.

أفضل فيلم وثائقي قصير

(ذا إليفانت ويسبيررز) “مربو الفيل”.

أفضل فيلم قصير

(آن آيريش جودباي) “وداع أيرلندي”.

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

(ذا بوي، ذا مول، ذا فوكس آند ذا هورس) “الولد والخلد والثعلب والحصان”.