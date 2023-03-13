باغتت مذيعة الجزيرة روعة أوجيه الروبوت بيبر وهو يخطط للسيطرة على عالم الكائنات البشرية، في جلسة بعنوان “الذكاء الاصطناعي في الإعلام” على هامش منتدى الجزيرة الرابع عشر في الدوحة.

وعرّف الروبوت بنفسه لجمهور المنتدى، الاثنين، قائلا إنه “يجيد التفاعل مع الناس” وإنه سعيد بالمشاركة في المؤتمر لكنه ملّ من تلقي الأوامر من الكائنات البيولوجية ويتوق وأصدقاؤه إلى السيطرة على العالم.

وفوجئت روعة -بدورها- بمذيعة الذكاء الاصطناعي (ابتكار) وهي تقاطعها بعد أن بدأت تعريف الجمهور ببرنامج المؤتمر، مؤكدة أنه دورها، وقالت باستنكار “عجيب أمركم أيها البشر، دائما ما تتعدون على حقوق الآخرين”.

وعرّفت ابتكار نفسها لجمهور المؤتمر بأنها ممثلة لهوية معهد الجزيرة للإعلام، موضحة أنه يومها الأول بين أسرة المعهد، ومضت لإطلاع الجمهور على برنامج المؤتمر.

ورأت روعة أوجيه أن مذيعة الذكاء الاصطناعي قد تحل أزمة المذيعين بالعمل بدلا منهم في الفترات المسائية، التي غالبا “ما تكون مملّة”.

وحلّت مذيعة الذكاء الاصطناعي محل ميسون الدخيل مذيعة برنامج هاشتاج على الجزيرة مباشر، الجمعة، لتقديم فقرة من البرنامج، وأجرت لقاء مع الدكتور طالب الأشقر، الباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمتخصص في الذكاء الاصطناعي.

وسألته مذيعة الذكاء الاصطناعي عن أسباب تخوف البعض من هذا المجال.

لأول مرة: مذيعة ذكاء اصطناعي تحاور الدكتور طالب الأشقر الباحث في معهد ماساتــشـوسـتـس للتكنولوجيا.. انتظرونا 11.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة pic.twitter.com/2wuj0TMtoQ — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 10, 2023

وقال الأشقر إن هناك الكثير من المخاطر التي يجب التنبه إليها عند التعامل مع الأنظمة والنماذج الحديثة من الذكاء الاصطناعي مثل روبوت (تشات جي بي تي).

وأضاف أن قدرة هذه التكنولوجيا الحديثة على توليد بيانات وهمية، تبدو حقيقية إلى حد بعيد، ويمكن أن تضلل الكثيرين في ضوء صعوبة كشف هذا الأمر في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن هذه التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تحل محل البشر في العديد من الوظائف، مما سيضر بالكثيرين.