ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا والسلطات تجلي السكان (فيديو)

أجْلت السلطات الإندونيسية، السبت، السكان من محيط وسفوح جبل بركان ميرابي الواقع على ارتفاع نحو 2000 متر وسط جزيرة جاوا.

وثار البركان نافثًا الرماد والدخان 6 مرات، وأفاد مراسل الجزيرة في إندونيسيا بأن سكان القرى المجاورة للبركان شعروا بقوة الهزات البركانية.

ورفع مركز البراكين والكوارث الجيولوجية مستوى الخطر إلى المستوى الثاني، في حين طالبت الهيئة الوطنية للتعامل مع آثار الكوارث المواطنين والسياح بتوخي الحذر مع عودة بركان ميرابي للنشاط مجددا بعد فترة من سكونه.

وغطى الرماد القرى القريبة من فوهة البركان، وقدّر مرصد بركان ميرابي أن سحابة الرماد صعدت حتى 3000 متر فوق القمة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وذكر بيان لأحد مراكز المراقبة في ميرابي أن 8 قرى على الأقل قرب البركان تأثرت بالرماد.

ومنعت السلطات دخول المناطق المحيطة بفوهة البركان حتى مسافة 7 كيلومترات بعد الثوران.

وقال الناطق باسم إدارة الكوارث عبد المهري في بيان “توخيًا للأخطار المحتملة لانفجار جبل ميرابي، ننصح بإيقاف كل الأنشطة في منطقة الخطر المحتمل”.

وأضاف أنه يتعين على سكان المنطقة توقع حدوث “اضطرابات” بسبب الرماد، وأن يكونوا متيقظين للأخطار المحتملة لتشكل سيول طينية بركانية، خصوصًا إذا هطلت الأمطار قرب البركان.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، رُفع مستوى الحذر من بركان ميرابي إلى ثاني أعلى مستوى بعد تجدد نشاطه.

وتسبب آخر ثوران كبير للبركان القريب من مدينة يوغياكرتا في مقتل أكثر من 300 شخص وإجلاء نحو 280 ألفًا في 2010، وكان ذلك أعنف ثوران له منذ العام 1930 عندما أودى بحياة نحو 1300 شخص.

وفي العام 1994، تسبب ثوران آخر في مقتل نحو 60 شخصًا.

ويوجد نحو 130 بركانًا نشطًا في إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم أكثر من 17 ألف جزيرة، ويقع على “حلقة النار” في المحيط الهادئ.