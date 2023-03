اليونان.. الحكم على صياد مصري بالسجن 280 عاما

قضت محكمة يونانية في جزيرة كريت، بحبس صياد مصري 280 عامًا في محاكمة جرت قبل أيام، على خلفية إدانته بتهريب نحو 476 شخصًا إلى الأراضي اليونانية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وقالت صحيفة “ذا تلغراف” البريطانية، إن الصياد الذي يدعى “حسن الفلاح” والبالغ من العمر 45 عامًا، واجه عقوبة أشدّ قسوة، إذ حكمت عليه السلطات بالسجن 4760 عامًا، قبل أن “تأخذ المحكمة في الاعتبار” وتخفف الحكم.

بدوره قال المتحدث باسم منظمة التضامن مع المهاجرين (Borderline Europe) للصحيفة “إننا ندين بشدة التجريم المشين للأشخاص المتنقلين”، وقالت المنظمة الإنسانية إن الصياد كان كبش فداء وعومل بشكل غير عادل كمجرم، على حد تعبيرها.

Thanks for picking up the story @MiddleEastMnt, but would be great if you could correct your reporting: Elfallah was convicted of #smuggling, not trafficking! Big difference and we should be careful not to conflate these two things – as EU politicians like to do… 1/2 https://t.co/9t8SwqHffW

