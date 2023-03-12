اليونان.. الحكم على صياد مصري بالسجن 280 عاما

قضت محكمة يونانية في جزيرة كريت، بحبس صياد مصري 280 عامًا في محاكمة جرت قبل أيام، على خلفية إدانته بتهريب نحو 476 شخصًا إلى الأراضي اليونانية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وقالت صحيفة “ذا تلغراف” البريطانية، إن الصياد الذي يدعى “حسن الفلاح” والبالغ من العمر 45 عامًا، واجه عقوبة أشدّ قسوة، إذ حكمت عليه السلطات بالسجن 4760 عامًا، قبل أن “تأخذ المحكمة في الاعتبار” وتخفف الحكم.

“كبش فداء”

بدوره قال المتحدث باسم منظمة التضامن مع المهاجرين (Borderline Europe) للصحيفة “إننا ندين بشدة التجريم المشين للأشخاص المتنقلين”، وقالت المنظمة الإنسانية إن الصياد كان كبش فداء وعومل بشكل غير عادل كمجرم، على حد تعبيرها.

Thanks for picking up the story @MiddleEastMnt, but would be great if you could correct your reporting: Elfallah was convicted of #smuggling, not trafficking! Big difference and we should be careful not to conflate these two things – as EU politicians like to do… 1/2 https://t.co/9t8SwqHffW — borderline-europe (@BorderlineEurop) March 11, 2023

وبحسب المادة 30 من قانون الهجرة اليوناني، فإن حسن الفلاح متهم بـ”الدخول والنقل غير المصرّح بهما، وتعريض حياة الركاب للخطر والعمل من أجل الربح والانتماء لمنظمة إجرامية”، لذا عوقب بالحبس 10 سنوات لكل شخص نقل إلى الأراضي اليونانية، ليصل الحكم النهائي إلى 4760 عامًا، قبل تخفيفه.

والفلاح أب لـ4 أطفال، وقد أراد المغادرة مع نجله البالغ من العمر 15 عامًا إلى المملكة المتحدة، حيث يقيم نجله الآخر هناك، إلا أن خفر السواحل اليوناني ضبطهما بعد تعرض مركبهم لمحنة جنوبي جزيرة كريت، فيما نقل الأب لسجن في مدينة خانيا، ونقل الابن لمعسكر للقصر دون اتهامات واضحة.

قضايا سابقة

وسلط المجلس الأوربي المعني باللاجئين (ECRE) الضوء على حكم الصياد المصري، في تقرير له نشر في مارس/آذار الجاري، وقال إنه يأتي “استمرارًا لحملة القمع اليونانية ضد الأشخاص المتنقلين”.

وكان القضاء اليوناني، ألغى في يناير/كانون الثاني الماضي تهمًا بالتجسس بحقّ 24 عاملًا في منظمة إغاثية إنسانية في جزيرة ليسبوس اليونانية.

ووفقًا لقرار الاتهام، فإن أعضاء هذه المنظمة كانوا يقدمون مساعدة مباشرة لشبكات تنظّم تهريب مهاجرين بين 2016 و2018، عبر الاستعلام مسبقًا عن وصولهم إلى الجزر وتنظيم استقبالهم دون تبليغ السلطات.

نشطاء يرفضون الحكم

في حين، قوبل الحكم بردود فعل من قبل ناشطين ورواد المنصات، الذين عبّروا عن دهشتهم وإدانتهم للحكم القاسي، كما قوبلت معاقبة الصياد بأكثر من قرنين في قضية تهريب بسخرية واسعة.

واستنكر المدون محمد عبد الله الحُكم بالقول “ما شاء الله على التسامح الأوربي والثقافة الأوربية وحقوق الإنسان الأوربية، ترى لو كان غربيًا كم كان سيكون الحكم؟”.

وسلط المدون، عمرو خالد، الضوء على محاولات الصياد للنجاة بالقارب، قائلًا “كان بيساعد اللي معاه علشان يعيشوا للأسف”.

فيما علق أحد المدونين، قائلًا “الدول المحترمة اللي رغم إنها بتعاني من أزمات اقتصادية عارفة معنى الدولة والحدود وبتحافظ عليهم، مش البلد اللي الناس بتصور نفسها على تيك توك وهما بيدخلوها تهريب”.

الدول المحترمة الي رغم انها بتعاني من ازمات اقتصادية عارفة معني الدولة و الحدود و بتحافظ عليهم مش البلد الي الناس بتصور نفسها علي تيك توك و هم بيدخلوها تهريب https://t.co/AD1MDxlbzO — ϫⲟϩ̣ⲟⲩⲧ̈ⲓ ⲙⲓⲥⲓ (@KaNakht__) March 8, 2023

وقال آخر “90% من المصريين هيقوللوا لك يا بخته، ده في سجن 5 نجوم، ويخلو من العدس وأرغفة العيش اللي فيها مسامير”.

90% من المصريين يقول لك : يا بختو … سجن 5 نجوم , سجن مافيهش عدس و لا رغيف ابو مسامير https://t.co/TWrpl7DI3z — Mejdoubi Ahmed (@desertwarrior01) March 11, 2023

يذكر أن زورق دورية تابع لخفر السواحل اليوناني، كان قد أنقذ مركبًا متهالكًا يحمل على متنه نحو 500 شخص العام الماضي، فيما تم سحبه لميناء في جزيرة الكريت، واعتقلت الشرطة 7 منهم بينهم الصياد المصري.