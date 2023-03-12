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الهند.. إطلاق فهود نادرة في البرية بعد 70 عاما على انقراضها (فيديو)

أحد الفهود الناميبية النادرة في حديقة كونو الوطنية بالهند (PIB)
12/3/2023-|آخر تحديث: 12/3/202305:02 PM (مكة المكرمة)

بعد انقراضها قبل أكثر من 70 عامًا في الهند، أُطلق في البرية زوج من الفهود الناميبية حسب ما أعلن وزير البيئة بوبندر ياداف، في إطار مشروع لإعادة إدخال هذا النوع من الحيوانات إلى الدولة الآسيوية.

وكتب ياداف على تويتر أن “وضع الفهدين جيد” عقب إطلاقهما في متنزه (كونو) الوطني بولاية ماديا براديش وسط الهند، بعدما أمضيا فيه شهورًا داخل قفص بهدف تمكينهما من التأقلم.

“أوبان” و”آشا”

والفهدان ذكر وأنثى يحملان اسمَي أوبان وآشا، وهما أول دفعة يتم إطلاقها من ثمانية فهود (5 إناث و3 ذكور) وصلت من ناميبيا في سبتمبر/أيلول الماضي، عقب موافقة المحكمة العليا الهندية عام 2020 على استيراد فهود أفريقية إلى “مكان اختير بدقة” وعلى أساس تجريبي.

وأُطلق سراح أوبان أولًا، ثم آشا بعد ساعات قليلة من ظهر أمس السبت، حسب ما أفاد جيه إس تشوهان كبير مسؤولي الحفاظ على الغابات. وقال إن الفهود المتبقية سيتم إطلاقها في البرية بطريقة متداخلة، دون الكشف عن أي جدول زمني.

ووصل 12 فهدًا أخرى إلى الهند خلال الشهر الماضي، وتأمل السلطات أن تتكاثر الفهود بعد إطلاقها وأن يصل عددها إلى 100 في غضون عشر سنوات.

أول عملية من نوعها

وأوضحت السلطات أن نقل فهود من ناميبيا إلى الهند هو أول عملية من نوعها تجري من قارة إلى أخرى.

وكانت الهند تضم سابقًا فهودًا آسيوية، لكن أميرًا هنديًّا قتل آخرها عام 1947، ثم أُعلن رسميًّا عام 1952 انقراض هذا النوع.

وأُطلقت فهود أفريقية، وهي نوع فرعي مختلف عن الفهود الآسيوية، في متنزه كونو الوطني المعروف بمراعيه العشبية الشاسعة ووفرة الفرائس فيه.

المصدر : الفرنسية + وسائل إعلام هندية