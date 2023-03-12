الهند.. إطلاق فهود نادرة في البرية بعد 70 عاما على انقراضها (فيديو)

بعد انقراضها قبل أكثر من 70 عامًا في الهند، أُطلق في البرية زوج من الفهود الناميبية حسب ما أعلن وزير البيئة بوبندر ياداف، في إطار مشروع لإعادة إدخال هذا النوع من الحيوانات إلى الدولة الآسيوية.

وكتب ياداف على تويتر أن “وضع الفهدين جيد” عقب إطلاقهما في متنزه (كونو) الوطني بولاية ماديا براديش وسط الهند، بعدما أمضيا فيه شهورًا داخل قفص بهدف تمكينهما من التأقلم.

Big day for the cheetah 🐆 reintroduction programme undertaken because of the decisive leadership of PM Shri @narendramodi ji! Two cheetahs (one male and one female) have been released into the wild in Kuno National Park from their enclosures. Both cheetahs are doing good. pic.twitter.com/EoQNQNXu7L — Bhupender Yadav (@byadavbjp) March 11, 2023

“أوبان” و”آشا”

والفهدان ذكر وأنثى يحملان اسمَي أوبان وآشا، وهما أول دفعة يتم إطلاقها من ثمانية فهود (5 إناث و3 ذكور) وصلت من ناميبيا في سبتمبر/أيلول الماضي، عقب موافقة المحكمة العليا الهندية عام 2020 على استيراد فهود أفريقية إلى “مكان اختير بدقة” وعلى أساس تجريبي.

وأُطلق سراح أوبان أولًا، ثم آشا بعد ساعات قليلة من ظهر أمس السبت، حسب ما أفاد جيه إس تشوهان كبير مسؤولي الحفاظ على الغابات. وقال إن الفهود المتبقية سيتم إطلاقها في البرية بطريقة متداخلة، دون الكشف عن أي جدول زمني.

ووصل 12 فهدًا أخرى إلى الهند خلال الشهر الماضي، وتأمل السلطات أن تتكاثر الفهود بعد إطلاقها وأن يصل عددها إلى 100 في غضون عشر سنوات.

Sheopur, MP | Out of the 8 cheetahs that were released on September 17 in Kuno National Park from Namibia, a male cheetah Oban & female cheetah Asha, were released into the open forest: Prakash Kumar Verma, DFO (Source: Forest Department) pic.twitter.com/TI33sSVb3S — ANI (@ANI) March 11, 2023

أول عملية من نوعها

وأوضحت السلطات أن نقل فهود من ناميبيا إلى الهند هو أول عملية من نوعها تجري من قارة إلى أخرى.

وكانت الهند تضم سابقًا فهودًا آسيوية، لكن أميرًا هنديًّا قتل آخرها عام 1947، ثم أُعلن رسميًّا عام 1952 انقراض هذا النوع.

وأُطلقت فهود أفريقية، وهي نوع فرعي مختلف عن الفهود الآسيوية، في متنزه كونو الوطني المعروف بمراعيه العشبية الشاسعة ووفرة الفرائس فيه.