الهند.. إطلاق فهود نادرة في البرية بعد 70 عاما على انقراضها (فيديو)

بعد انقراضها قبل أكثر من 70 عامًا في الهند، أُطلق في البرية زوج من الفهود الناميبية حسب ما أعلن وزير البيئة بوبندر ياداف، في إطار مشروع لإعادة إدخال هذا النوع من الحيوانات إلى الدولة الآسيوية.

وكتب ياداف على تويتر أن “وضع الفهدين جيد” عقب إطلاقهما في متنزه (كونو) الوطني بولاية ماديا براديش وسط الهند، بعدما أمضيا فيه شهورًا داخل قفص بهدف تمكينهما من التأقلم.

Big day for the cheetah 🐆 reintroduction programme undertaken because of the decisive leadership of PM Shri @narendramodi ji!

Two cheetahs (one male and one female) have been released into the wild in Kuno National Park from their enclosures.

Both cheetahs are doing good. pic.twitter.com/EoQNQNXu7L

— Bhupender Yadav (@byadavbjp) March 11, 2023