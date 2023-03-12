“العالم يتفرج علينا”.. يمنيون سلبهم الغلاء والحصار فرحة استقبال شهر رمضان (فيديو)

نقلت كاميرا الجزيرة مباشر معاناة مواطنين يمنيين في أحد أسواق مدينة تعز، بسبب الغلاء وشدة الفقر بعد الحرب والحصار.

وسلب ارتفاع الأسعار أهالي تعز فرحة استقبال رمضان الكريم، وحرمهم الاستعداد للشهر الفضيل الذي يطرق الأبواب، بينما وثق مراسل الجزيرة مباشر في اليمن شهادات مؤلمة لمواطنين شكوا ضيق الحال وقصر اليد.

وقال مواطن يمني إنه لا يستطيع شراء حاجيات رمضان، وأفاد آخر بأن الأسعار مرتفعة وليس في قدرة المواطن مجاراتها.

وأجمع يمنيون على أن أهالي تعز لا يستطيعون توفير أي شيء بسبب الأسعار المرتفعة، وأنهم لم يعودوا قادرين على الإنفاق على أطفالهم.

ولخص آخر الوضع بتأثر شديد، قائلا إن “مواطنين يعيشون دون راتب منذ 7 سنوات”، مضيفا “تعبنا ونطالب بخفض الأسعار وتوفير الرواتب”.

وقال مواطن إنه لا يقدر على شراء أي شيء لرمضان المقبل لأنه لا يملك مالا لذلك، في حين عبّر آخر عن امتعاضه وهو يقول للجزيرة مباشر “العالم يتفرج علينا بينما نعيش الفقر بسبب الحصار الخانق والأزمة الاقتصادية الشديدة وسقوط العملة”.

وتتهم منظمات حقوقية وإنسانية الحوثيين بفرض حصار على مدينة تعز -التي تخضع لسيطرة الحكومة- ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان والمتضررين من الحرب، وهو ما تنفيه الجماعة.

ووافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، في مطلع يونيو/حزيران 2022، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد لمدة شهرين، بعد انتهاء هدنة مماثلة بدأت في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.

الأمين العام للأمم المتحدة @antonioguterres:

"العام الماضي، قدمت المنظمات الإنسانية المساعدة لنحو 11 مليون شخص في اليمن شهرياً. لا يمكننا التوقف الآن. في 27 فبراير، يجب على المجتمع الدولي التضامن مرة أخرى لدعم اليمن". https://t.co/RtyIBVw098 — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) February 26, 2023

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، يشهد اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 23.7 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية، بينهم نحو 13 مليون طفل.