تحذير من كارثة تعليمية.. طفل لبناني يعمل في ورشة سيارات مع والده بسبب إضراب المدارس (فيديو)

أدى الإضراب في القطاع التعليمي الرسمي في لبنان إلى تخبط لدى طلبة المدارس، فذهب بعضهم إلى سوق العمل، وانتقل آخرون إلى المدارس الخاصة، بينما أصبح أغلبيتهم بلا تعليم.

ويقول الطفل محمد مراد عبد الواحد إنه اضطر إلى العمل في ورشة السيارات مع والده بسبب توقف الدراسة.

ويضيف للجزيرة مباشر “أتمنى العودة إلى المدرسة. بالتأكيد هي أفضل من العمل”.

ودخل إضراب المدارس أسبوعه العاشر، في ظل عدم تحقيق الحكومة مطالب الأساتذة التي ترتكز على دفع مستحقاتهم المالية والحوافز التي وُعدوا بها قبل مدة طويلة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف) قد حذرت من كارثة تعليمية في لبنان بسبب انقطاع الأطفال عن التعليم.

ويقول والد محمد، مراد عبد الواحد “إلى أين سنذهب؟ البحر من أمامنا، وفلسطين من خلفنا، والجو مغلق”، مطالبا الدولة اللبنانية “بأبسط الحقوق”، وهي -كما قال- لقمة العيش وتعليم ابنه.

بدورها، عبّرت المعلمة روعة جوهر المشاركة في الإضراب عن أسفها لما يجري، وقالت إن المعلمين والأطفال يعانون منذ 4 سنوات.