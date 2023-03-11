بكت بحرقة.. نازحة سورية فقدت 14 من عائلتها جراء الزلزال تروي للجزيرة مباشر مأساتها (فيديو)

لم تكن النازحة السورية حنان كعيد تتخيل حتى في أسوأ الظروف أن تفقد 14 فردًا من عائلتها في يوم واحد، حتى جاء الزلزال المدمر وفعل ذلك.

تروي حنان للجزيرة مباشر ما جرى صبيحة يوم الزلزال الذي ضرب الشمال السوري، وتقول “خبّرونا أن البناية سُويت بالأرض، فجئنا لنجد فرق الإنقاذ والجميع متجمهر في المكان”.

تبكي المرأة السورية بحرقة، وتضيف “أول شيء أخرجوا أخي وزوجته من تحت الأنقاض، ثم أختي وابن أختي وابني وأختي وأولادها، وفي المساء أخرجوا أخي وزوجته الحامل وأولادهم”.

وتشير حنان التي نزحت منذ 10 أعوام إلى أن شقيقها المتزوج حديثًا ويعيش في الطابق الخامس لم يهنأ بزواجه، حيث قضى هو وزوجته تحت الأنقاض.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًّا هائلًا.