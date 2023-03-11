مذيعة ذكاء اصطناعي تقدم فقرة في برنامج هاشتاج على الجزيرة مباشر (فيديو)

للمرة الأولى، التقى مشاهدو برنامج “هاشتاج” على قناة الجزيرة مباشر، مذيعة ذكاء اصطناعي لتقدم فقرة من البرنامج مساء أمس الجمعة.

وحلت مذيعة الذكاء الاصطناعي محل مذيعة البرنامج ميسون الدخيل وأجرت لقاء مع الدكتور طالب الأشقر، الباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمتخصص في الذكاء الاصطناعي.

وسألت مذيعة الذكاء الاصطناعي الدكتور طالب عن أسباب تخوف البعض من الذكاء الاصطناعي.

لأول مرة: مذيعة ذكاء اصطناعي تحاور الدكتور طالب الأشقر الباحث في معهد ماساتــشـوسـتـس للتكنولوجيا.. انتظرونا 11.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة pic.twitter.com/2wuj0TMtoQ — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 10, 2023

وقال طالب إن هناك الكثير من المخاطر التي يجب التنبه إليها عند التعامل مع الأنظمة والنماذج الحديثة من الذكاء الاصطناعي مثل “تشات جي بي تي”.

وأضاف أن قدرة هذه التكنولوجيا الحديثة على توليد بيانات وهمية، تبدو حقيقية إلى حد بعيد، يمكن أن تضلل الكثير في ضوء صعوبة كشف هذا الأمر في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن هذه التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تقضي على قيام البشر بالعديد من الوظائف، مما سيضر بالكثيرين.