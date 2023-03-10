من لم تصم رمضان لأعوام بسبب حمل وإرضاع.. كيف تقضي هذه الأيام؟ داعية إسلامي يجيب (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الدكتور أكرم كساب، إنه لا حرج على من لم يقدر على الصيام أو الإطعام في شهر رمضان ولا على قضاء ما فاته من أيام هذا الشهر الكريم.

وأفاد في برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، بأن قضاء ما فات من رمضان يجوز أن يكون في أيام متفرقة من فصل الشتاء حتى يكون أيسر.

وفي إجابة لمتصل بالبرنامج لم تستطع زوجته صيام رمضان 6 سنوات بسبب الحمل أو الإرضاع، قال الدكتور كساب إنها “إذا كانت لا تزال بين حمل ورضاعة فيكفيها الإطعام والفدية، وتفدي عن كل يوم إطعام مسكين، أما إذا لم يكن في مقدورها فلا شيء عليها”.

واستند في ذلك إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى إليه رجل وكان قد جامع امرأته في نهار رمضان، فأمره النبي ﷺ أن يصوم 60 يومًا فقال “لا أستطيع، وهل أوقعني فيما أوقعني فيه إلا الصيام” فأمره النبي ﷺ أن يعتق رقبة فقال “والذي بعثك بالحق لا أملك إلا هذه، وأشار إلى رقبته”، فأمره النبي ﷺ أن يطعم 60 مسكينًا فقال “ليس عندي”، فأعطاه ﷺ ما ينفقه على المساكين، فقال “على أفقر مني يا رسول الله؟” فأمره ﷺ أن يأخذ الطعام ويُطعم به نفسه وأهله.