في انتظار موطنه الأخير بمعرة النعمان.. نقل “رأس المعري” من غرناطة إلى باريس (فيديو)

أعلنت منظمة (ناجون) السورية، الاتفاق مع بلدية مونتروي في باريس على استضافة تمثال يمثل رأس الشاعر والفيلسوف أبو العلاء المعري.

وأفادت المنظمة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، بأن الرأس نُقل من مدينة غرناطة الإسبانية إلى باريس، على أن يُعرض في مدخل المدينة، وذلك حتى انتهاء الحرب في سوريا.

ويبلغ ارتفاع التمثال البرونزي 3 أمتار وربعًا، بينما يبلغ وزنه طنًّا ونصف طن، وقد نَحَتَه الفنان السوري عاصم الباشا.

وتهتم مؤسسة (ناجون) بمحاربة ثقافة الإفلات من العقاب بالسبل الفكرية والأدبية والفنية والحقوقية والإعلامية.

واشتهر المعري في التاريخ الإسلامي بأشعاره وفلسفته ونظرته وعزلته الطويلة، وكذلك “رسالة الغفران” التي كتبها.

ووُلد المعري عام 363 هجرية في “معرة النعمان” جنوبي إدلب ونُسب إليها. أصابه الجدري في طفولته ففقد بصره ولُقّب “رهين المحبسين”.

اتهمه البعض بالزندقة بسبب آرائه وفلسفته، ونفى عنه آخرون هذه التهمة. كان زاهدًا في الدنيا، وامتنع عن الزواج، وانعزل عن الناس حتى وفاته عام 449 هجرية في مسقط رأسه.