الشمال السوري.. أسر نازحة تعيش في بيوت آيلة للسقوط دون مساعدات بعد الزلزال (فيديو)

تعيش أسر بمناطق شمال غربي سوريا في خطر حقيقي، حيث تضطر للسكن في بيوت آيلة للسقوط، لعدم وجود مكان يأويها.

يقول أحد سكان قرية (بداما) التي تضررت بسبب الزلزال للجزيرة مباشر “لا يوجد مكان نلجأ إليه، وكما ترى المنزل بأكمله متصدع من أثر الزلزال الذي ضرب المكان”.

وأشار إلى عدم وجود مساعدات لهم بعد الزلزال، حيث قال “طالبنا بخيم وأمور كثيرة، لكن لم يستجب لنا أحد”.

وأضاف “نحن في البيت قاعدين، ولا حول لنا ولا قوة. لا يوجد مكان نذهب إليه. زوجتي وأولادي يعيشون الآن داخل المنزل المتهالك”.

“ضيعة ضايعة”

شكا مسن للجزيرة مباشر نسيان قريته وعدم تقديم مساعدات لها ما بعد الزلزال قائلا “لو متنا تحت البيت لن يأتينا أحد، نحن هنا بضيعة (قرية) ضايعة”.

وتابع “الناس لا يجدون البديل، وليس لديهم ملجأ ولا مأوى”.

وتمنى “من أي إنسان يساعدنا في هذا الأمر، وناطرين فرج رب العالمين”.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وآخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًا ضخمًا.