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بيع قمصان رونالدو وديبالا وبونوتشي في مزاد خيري لحساب متضرري زلزال تركيا وسوريا

لعب ديميرال جنبا إلى جنب مع اللاعبين الثلاثة في يوفينتوس
9/2/2023

أعلن اللاعب التركي ميريه ديميرال، الخميس، عن بيع القمصان الثلاثة التي عرضها في مزاد، مقابل 5 ملايين ليرة تركية (265 ألف دولار)، ستوجه بالكامل لدعم المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا الاثنين الماضي.

وأفاد ديميرال في تغريدة له الخميس، بأن شركة (أهلاتجي) للإنشاءات، قد فازت بالمزاد الذي ضم قمصان كريستيانو رونالدو وليوناردو بونوتشي وباولو ديبالا، واستمر منذ الثلاثاء.

وكان لاعب نادي أتلانتا الإيطالي قد نظم مزادًا عبر حسابه لبيع قمصان اللاعبين الثلاثة بعد موافقتهم، وذلك لتوجيها للتبرعات والمساعدات في مناطق الزلازل.

كما أعلن اللاعب أنه تواصل مع نجمي أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا، وأنطوان غريزمان، وأنهم تبرعوا بقمصانهم الموقعة لبيعها في مزاد جديد.

وأشاد رواد المنصات التركية بديميرال، مثمنين دوره من أجل تقديم المساعدات للمحتاجين في ظل الأزمة التي أضرت بالآلاف.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلف آلاف الضحايا وخسائر مادية كبيرة في البلدين.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند