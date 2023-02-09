بيع قمصان رونالدو وديبالا وبونوتشي في مزاد خيري لحساب متضرري زلزال تركيا وسوريا

أعلن اللاعب التركي ميريه ديميرال، الخميس، عن بيع القمصان الثلاثة التي عرضها في مزاد، مقابل 5 ملايين ليرة تركية (265 ألف دولار)، ستوجه بالكامل لدعم المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا الاثنين الماضي.

وأفاد ديميرال في تغريدة له الخميس، بأن شركة (أهلاتجي) للإنشاءات، قد فازت بالمزاد الذي ضم قمصان كريستيانو رونالدو وليوناردو بونوتشي وباولو ديبالا، واستمر منذ الثلاثاء.

Başlattığımız açık artırmada 3 forma sahiplerini buldu! @AhlatciHolding satışa çıkan Ronaldo, Bonucci ve Dybala formalarını toplam 5 Milyon TL'ye satın aldı 🙏🏼 Satıştan elde edilen gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap Derneği'nin hesabına yatırıldı. pic.twitter.com/04nuCXygME — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 9, 2023

وكان لاعب نادي أتلانتا الإيطالي قد نظم مزادًا عبر حسابه لبيع قمصان اللاعبين الثلاثة بعد موافقتهم، وذلك لتوجيها للتبرعات والمساعدات في مناطق الزلازل.

كما أعلن اللاعب أنه تواصل مع نجمي أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا، وأنطوان غريزمان، وأنهم تبرعوا بقمصانهم الموقعة لبيعها في مزاد جديد.

Madrid'den @AlvaroMorata ve @AntoGriezmann ile görüştüm. Tüm takım olarak Türk halkının acısını paylaştıklarını söylediler ve kampanyamıza imzalı formalarını bağışladılar. Formanın açık artırmayla satışından elde edilecek gelir @ahbap 'a bağışlanacaktır. pic.twitter.com/NNp2fleeIa — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 8, 2023

وأشاد رواد المنصات التركية بديميرال، مثمنين دوره من أجل تقديم المساعدات للمحتاجين في ظل الأزمة التي أضرت بالآلاف.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلف آلاف الضحايا وخسائر مادية كبيرة في البلدين.