بالدموع.. متطوعو الدفاع المدني السوري ينتشلون جثة زميلهم وأسرته من تحت الأنقاض وينقذون طفلته الوحيدة (فيديو)

أظهر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي متطوعي الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) وهم ينتشلون جثة زميلهم ورفيقهم في إنقاذ آلاف السوريين.

وفي الفيديو المتداول يسمع صوت بكاء أحد رجال الإنقاذ وهو يزيل الأنقاض عن جثة زميله الذي انهار بيته عليه وعائلته.

واستمر رجال الإنقاذ بالحفر وإزالة الأنقاض حتى استطاعوا إنقاذ طفلته الوحيدة.

وبمشهد يمتلئ بالحزن والفرح في آن واحد، صدحت الجماهير وهي تمسك بالطفلة “الله أكبر”، وشوهدت بعد ذلك وهي تتلقى العلاج وبصحة جيدة.

وبلغ إجمالي عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب، فجر الاثنين، جنوبي تركيا وشمالي سوريا 11376 قتيلًا وأكثر من 54 ألف مصاب حتى اللحظة، وسط هزات ارتدادية تضرب المنطقة.

وفي وقت سابق ناشد منير مصطفى، نائب مدير الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) للشؤون الإنسانية، عبر الجزيرة مباشر، المجتمع الدولي تقديم آليات ثقيلة ومساعدات لإنقاذ ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.

وقال في حوار مع المسائية، الثلاثاء، “نحتاج آليات ثقيلة ومعدات لرفع الصبات الأسمنتية والأنقاض”، مشيرًا إلى أن “ما يملكونه من معدات لا تكفي لإنقاذ ضحايا الكارثة غير المعهودة التي ضربت البلاد”.