دفن ضحايا الزلزال في قبور جماعية ببلدة جنديرس شمالي سوريا (فيديو)

ضمت مقبرة في بلدة جندريس شمال سوريا قبور ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

ونشرت قوات الدفاع المدني في سوريا (الخوذ البيضاء) عبر حسابها في تويتر، الأربعاء، فيديو لحفر القبور من أجل دفن ضحايا الزلزال في حلب. وقالت “جنباً إلى جنب، ضمتهم القبور كما كانوا قبل الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق شمال غربي سوريا”.

وأضافت “الفيديو من حفر قبور لضحايا الزلزال في بلدة جنديرس بريف عفرين شمالي حلب”.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلف آلاف الضحايا وخسائر مادية كبيرة في البلدين.