تركيا.. شاب يعانق فريق الإنقاذ ويشكرهم على إخراجه بعد بقائه 54 ساعة تحت الأنقاض (فيديو)
لم ينتظر شاب حوصر لمدة 54 ساعة بين أنقاض منزله المدمر أن يقف على قدميه، حتى يشكر رجال الإنقاذ الذين تكفلوا بانتشاله، حيث احتضنهم فور خروجه.
وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رجال الدفاع المدني في تركيا وهو يخرجون شابًا على حمالة من بين أنقاض منزله.
وفي اللحظة التي يخرج فيها الشاب ويحاول أن يسند نفسه، يقدم على رجال الإنقاذ ويحتضنهم ويشكرهم على إخراجه، وسط تكبيرات الحاضرين وتصفيقهم.
بعد بقائه 54 ساعة تحت الأنقاض🥹.. شاب يحتضن منقذيه ويشكرهم على إخراجه#الجزيرة_مباشر #زلزال_تركيا #هزة_أرضية pic.twitter.com/8dyBapLyRG
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 9, 2023
ويواصل الزلزال المدمر الذي ضرب، فجر الاثنين الماضي، جنوبي تركيا وشمالي سوريا في حصد آلاف الأرواح في ظل تضاؤل فرص الحصول على ناجين تحت الأنقاض وضعف جهود انتشال العالقين في سوريا.