مات أهله.. مشهد مؤلم لطفل سوري يتناول الطعام وحيدا في المستشفى (فيديو)

نشر فريق ملهم التطوعي في سوريا تسجيلا مصورا يُظهر طفلا صغيرا يأكل الموز، ووجهه ملطخ بالدماء وعليه آثار كدمات جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، الاثنين، وبلغت قوته 7.8 درجات.

وعلّق الفريق عبر حسابه الرسمي على تويتر “كنّا نوزّع الطعام للناس والمتطوعين من الدفاع المدني والجرحى. رأينا هذا الطفل. قال الممرّض ليس له أحد، مات أهله وهو وحيد. أعطيناه موزة. أكلها بهذه الطريقة. متعب جدًّا، وأثر العطش عليه واضح”.

وأضاف “لا نعلم لماذا نوجع قلوبكم معنا، لكن يجب أن تعرفوا قصصهم، وأن تروا كم هم متعبون، وتدعوا لهم من قلبكم”.

كنّا عم نوزّع أكل للناس والمتطوعين من الدفاع المدني والجرحى ..

شفنا هالطفل، قال الممرّض ماله حدا، ماتوا أهله وهو وحيد، عطيناه موزة … أكلها هيك … تعبان كتير … وعطشان كتير … #زلزال_تركيا_سوريا #earthquake

1/2 pic.twitter.com/aTxkwm1CNx — Molham Team | فريق ملهم التطوعي (@molhamteam) February 6, 2023

وقال مسؤولون ومسعفون إن 5894 شخصا قُتلوا في تركيا و2370 في سوريا، في حين تخشى منظمة الصحة العالمية من وصول الحصيلة إلى 20 ألف قتيل.

ويعرقل سوء الأحوال الجوية مهام فرق الإنقاذ، ويزيد من معاناة الناجين الذين يعانون البرد تحت الخيام التي نُصبت وحول مواقد النيران التي أقيمت في المناطق المنكوبة.