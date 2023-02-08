فريق إنقاذ لبناني ينتشل طفلة وامرأة من تحت أنقاض أحد المنازل جنوبي تركيا (فيديو)

تمكّن فريق البحث والإنقاذ اللبناني في تركيا، الأربعاء، من إنقاذ امرأة حامل وابنتها، من تحت ركام أحد المباني المدمرة جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.

ونشر وزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين، فيديو على حسابه في تويتر، يوثق اللحظات الأولى لإخراج طفلة ووالدتها الحامل.

اول مهمة لفريق بحث وانقاذ من البعثة اللبنانية الى #تركيا بدأت امس لانقاذ طفل عالق تحت الانقاض في مدينة البستان في محافظة قهرمان مرعش. تحية ليوسف وجيلبير وافيديس ورفاقهم في مهمتهم الإنسانية. #هزة_أرضية#لبنان pic.twitter.com/ej63VvU1l4 — Nasser Yassin (@nasseryassin) February 8, 2023

وكان ياسين قد نشر في وقت سابق، فيديو على حسابه في تويتر، يوّثق بدء الفريق اللبناني مهمّته في إنقاذ الضحايا والجرحى العاقلين من تحت الركام.

وعلّق الوزير حينها على الفيديو “أول مهمة لفريق بحث وإنقاذ من البعثة اللبنانية إلى تركيا بدأت أمس لإنقاذ طفل عالق تحت الأنقاض في مدينة البستان في محافظة قهرمان مرعش”.

تستمر اعمال البحث والانقاذ في المناطق المنكوبة في #تركيا من قبل فرق الإنقاذ اللبنانية https://t.co/0ZMLLagH1i pic.twitter.com/rVxCv9iPQR — Nasser Yassin (@nasseryassin) February 8, 2023

وتتوافد إلى تركيا فرق البحث والإنقاذ من دول عديدة لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب 10 ولايات تركية إلى جانب دول مجاورة أبرزها سوريا.

وأطلقت السلطات اللبنانية وجمعيات أهلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملات تضامن وتعاطف مع البلدين المنكوبين.

وبالرغم من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها اللبنانيون منذ عام 2019، إلا أن الكثير منهم تضامنوا واقعيًا وافتراضيًا مع تركيا وسوريا، ووضعوا محل صورهم الشخصية على مواقع التواصل صورًا تحمل شعارات “بالسلامة” في إشارة للتضامن مع ضحايا الزلزال.

وأعلن ياسين، أن بلاده أرسلت فريقًا من 72 شخصًا من الجيش والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت والصليب الأحمر إلى تركيا للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ.