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فريق إنقاذ لبناني ينتشل طفلة وامرأة من تحت أنقاض أحد المنازل جنوبي تركيا (فيديو)

فريق البحث والإنقاذ الذي قدم من لبنان إلى تركيا (الأناضول)
8/2/2023

تمكّن فريق البحث والإنقاذ اللبناني في تركيا، الأربعاء، من إنقاذ امرأة حامل وابنتها، من تحت ركام أحد المباني المدمرة جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.

ونشر وزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين، فيديو على حسابه في تويتر، يوثق اللحظات الأولى لإخراج طفلة ووالدتها الحامل.

وكان ياسين قد نشر في وقت سابق، فيديو على حسابه في تويتر، يوّثق بدء الفريق اللبناني مهمّته في إنقاذ الضحايا والجرحى العاقلين من تحت الركام.

وعلّق الوزير حينها على الفيديو “أول مهمة لفريق بحث وإنقاذ من البعثة اللبنانية إلى تركيا بدأت أمس لإنقاذ طفل عالق تحت الأنقاض في مدينة البستان في محافظة قهرمان مرعش”.

وتتوافد إلى تركيا فرق البحث والإنقاذ من دول عديدة لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب 10 ولايات تركية إلى جانب دول مجاورة أبرزها سوريا.

وأطلقت السلطات اللبنانية وجمعيات أهلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملات تضامن وتعاطف مع البلدين المنكوبين.

وبالرغم من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها اللبنانيون منذ عام 2019، إلا أن الكثير منهم تضامنوا واقعيًا وافتراضيًا مع تركيا وسوريا، ووضعوا محل صورهم الشخصية على مواقع التواصل صورًا تحمل شعارات “بالسلامة” في إشارة للتضامن مع ضحايا الزلزال.

وأعلن ياسين، أن بلاده أرسلت فريقًا من 72 شخصًا من الجيش والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت والصليب الأحمر إلى تركيا للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ.

المصدر : الجزيرة مباشر