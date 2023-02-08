عبر الجزيرة مباشر.. مسؤول بالدفاع المدني السوري يناشد المجتمع الدولي تقديم مساعدات لإنقاذ ضحايا الزلزال (فيديو)

ناشد منير مصطفى، نائب مدير الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) للشؤون الإنسانية، عبر الجزيرة مباشر، المجتمع الدولي تقديم آليات ثقيلة ومساعدات لإنقاذ ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.

وقال في حوار مع المسائية، الثلاثاء “نحتاج آليات ثقيلة ومعدات لرفع الصبات الإسمنتية والأنقاض”، مشيرا إلى أن “ما يملكونه من معدات لا تكفي لإنقاذ ضحايا الكارثة غير المعهودة التي ضربت البلاد”.

وبيّن أن “قلة المعدات أسهمت في تقليل الوصول إلى الجرحى الذين هم تحت الأنقاض، مما يقلل من فرص نجاتهم”.

وكان مسؤولون ومسعفون قد قالوا إن 5894 قُتلوا في تركيا و1932 في سوريا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7306 قتلى، في حين تخشى منظمة الصحة العالمية من وصول الحصيلة إلى 20 ألف قتيل.

"نمتلك بعض المعدات.. لكن الكارثة غير معهودة ولم تحصل من قبل في #سوريا" نداء استغاثة من نائب مدير الدفاع المدني السوري عبر شاشة #الجزيرة_مباشر#زلزال_سوريا #زلزال_تركيا pic.twitter.com/TlbelAXzNm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 7, 2023

صراع مع الزمن

وأكد مصطفى أنهم يصارعون الزمن لانتشال العالقين تحت الأنقاض والوصول إليهم قبل أن يفارقوا الحياة، مضيفا “للأسف ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال وتجاوزت الألف فقط في منطقة شمال سوريا”.

وأوضح أن “فرق الدفاع المدني تحاول ضمن الإمكانيات المتوفرة بين يديها، أن توجه الفرق لانتشال العالقين”، مشيرا إلى أنه “حتى الآن لا توجد مساعدات دولية عبر الحدود”.

وأوضح أن “الأجواء الماطرة وفصل الشتاء يسهم بشكل أو بآخر بزيادة معاناة العالقين تحت الأنقاض والناجين الذين باتوا في العراء نتيجة هدم بيوتهم أو تصدعها، خصوصا مع الهزات الارتدادية”.

وقال إن فرق الخوذ البيضاء تسهم بتقديم خيام من أجل إيواء مؤقت للعائلات وحمايتهم من برد الشتاء والأمطار.

كشف للمباني

من جهته، قال بدوي رهبان، الخبير الأممي في الكوارث الطبيعية وتغيّر المناخ ومدير الحد من الكوارث الطبيعية في اليونسكو سابقا، إن ما جرى كارثة استثنائية “ونتوقع أن تكون النتائج أكثر مما نتخيله”.

وأضاف أن الوقت الآن للإسعاف والإغاثة “وخصوصا الـ48 ساعة القادمة المفصلية في مسألة إنقاذ الأرواح”.

وشدد على ضرورة وجود مسح وكشف للمباني في المنطقة، ومعرفة نسبة التصدع حتى يستطيع السكان العودة إلى بيوتهم بأمان.