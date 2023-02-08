تركيا.. سائق حفار ينجح في إنقاذ والده المسن من تحت أنقاض منزلهما (فيديو)

بالتعاون مع فرق الإنقاذ، نجح سائق الحفار عثمان في إنقاذ والده المسن التركي سلمان أيدمير (61 عامًا) من تحت الأنقاض.

ونجا الرجل المسن بعد أن مضى47 ساعة بين الركام إثر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

ويظهر في الصور الشاب عثمان وهو يقود حفارة ويحاول لساعات ليزيل الأنقاض التي كانت فوق والده، لتنهار دموعه بعدما رأى والده يخرج من بين الأنقاض بمساعدة رجال الإنقاذ.

وأقدم الشاب على الإمساك بوالده، ثم ذهب إلى والدته واحتضنها.

أحد أفراد فرق الإنقاذ التركية يتمكن من إخراج والده من تحت أنقاض منزلهما ❤️‍🩹

📍 كهرمان مرعش#الجزيرة_مباشر | #هزة_أرضية | #زلزال_تركيا_سوريا | #deprem pic.twitter.com/vv4qmazqoc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 8, 2023

وبلغ إجمالي عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب، فجر الاثنين، جنوبي تركيا وشمالي سوريا 11959 قتيلًا وأكثر من 59 ألف مصاب حتى اللحظة، وسط هزات ارتدادية تضرب المنطقة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة من الزلزال التي أعلنها “مناطق منكوبة”.