زلزال تركيا وسوريا: مساعدات دولية وعروض إغاثة

عرضت حكومات ومنظمات دولية من شتى أنحاء العالم تقديم الدعم بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات وسط تركيا وشمال غربي سوريا.

وفي ما يلي قائمة ببعض عروض الدعم:

قال ستيفن ألين، وهو قائد فريق استجابة للكوارث تابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن فريقين من الوكالة يتألف كل منهما من نحو 80 فردا ومعهم عدد من الكلاب المدربة على البحث والإنقاذ سيصلان إلى تركيا اليوم الأربعاء، ويتجهان إلى ولاية أدي يمان في جنوب شرقي البلاد للتركيز على عمليات البحث والإنقاذ.

قال التلفزيون المركزي الصيني الرسمي إن بيجين أرسلت فريقا متخصصا في عمليات الإنقاذ بعد الزلازل إلى أضنة في تركيا اليوم الأربعاء.

وأحضر الفريق، المكون من 82 فردا و4 كلاب بحث، 20 طنا من الإمدادات والمعدات. وقال التلفزيون إن هناك فرق إغاثة من أقاليم عدة في طريقها إلى المناطق المتضررة أيضا.

استعد فريقان من القوة الوطنية الهندية للتعامل مع الكوارث، يتألفان من 100 فرد ومزودان بمعدات وفرق من الكلاب المدربة، للتوجه إلى منطقة الكارثة. وجرى تجهيز فرق طبية وإرسال مواد إغاثة بالتنسيق مع السلطات التركية.

أرسلت اليابان 73 من أفراد الإغاثة إلى تركيا مع معدات مثل أجهزة لرصد الأحياء وحفارات ومولدات محمولة ومستلزمات طبية ومواد غذائية.

