زلزال تركيا وسوريا: مساعدات دولية وعروض إغاثة

عرضت حكومات ومنظمات دولية من شتى أنحاء العالم تقديم الدعم بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات وسط تركيا وشمال غربي سوريا.

وفي ما يلي قائمة ببعض عروض الدعم:

الولايات المتحدة

قال ستيفن ألين، وهو قائد فريق استجابة للكوارث تابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن فريقين من الوكالة يتألف كل منهما من نحو 80 فردا ومعهم عدد من الكلاب المدربة على البحث والإنقاذ سيصلان إلى تركيا اليوم الأربعاء، ويتجهان إلى ولاية أدي يمان في جنوب شرقي البلاد للتركيز على عمليات البحث والإنقاذ.

الصين

قال التلفزيون المركزي الصيني الرسمي إن بيجين أرسلت فريقا متخصصا في عمليات الإنقاذ بعد الزلازل إلى أضنة في تركيا اليوم الأربعاء.

وأحضر الفريق، المكون من 82 فردا و4 كلاب بحث، 20 طنا من الإمدادات والمعدات. وقال التلفزيون إن هناك فرق إغاثة من أقاليم عدة في طريقها إلى المناطق المتضررة أيضا.

الهند

استعد فريقان من القوة الوطنية الهندية للتعامل مع الكوارث، يتألفان من 100 فرد ومزودان بمعدات وفرق من الكلاب المدربة، للتوجه إلى منطقة الكارثة. وجرى تجهيز فرق طبية وإرسال مواد إغاثة بالتنسيق مع السلطات التركية.

اليابان

أرسلت اليابان 73 من أفراد الإغاثة إلى تركيا مع معدات مثل أجهزة لرصد الأحياء وحفارات ومولدات محمولة ومستلزمات طبية ومواد غذائية.

It’s freezing cold in the areas affected by the earthquake in Turkey, and the affected people are in need of rescue & support. 2nd batch (55 members & 4 search dogs) of Japan Disaster Relief Team departed for Turkey, with firm determination to make best to rescue the victims. pic.twitter.com/UD3l0cDEzv — JICA Media (@jica_direct_en) February 7, 2023

بريطانيا

قالت الحكومة البريطانية إنه تم إرسال 76 متخصصا في البحث والإنقاذ بالإضافة إلى 4 كلاب ومعدات إنقاذ، وإن فريق طوارئ طبية بريطانيّا سوف يقيّم الوضع على الأرض.

الإمارات العربية المتحدة

قالت الإمارات إنها ستنشئ مستشفى ميدانيا في تركيا، وترسل فرقا للبحث والإنقاذ إلى تركيا وسوريا. وأضافت أنها ستقدّم إغاثة عاجلة إلى أكثر المناطق تضررا في سوريا.

إسبانيا

أرسلت إسبانيا طائرة عسكرية من طراز (إيه 400) على متنها رجال إطفاء ومعدات، بالإضافة إلى طائرة إيرباص طراز (إيه 330) على متنها طواقم دفاع مدني للعمل مع المنقذين. كما أرسلت إسبانيا سفينتين حربيتين (خوان كارلوس 1) و(جاليسيا) إلى تركيا محملتين بمساعدات و500 فرد من مشاة البحرية.

السعودية

أمرت السعودية بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات وتنظيم حملة شعبية عبر منصة (ساهم) لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

العراق

قال العراق إنه سيرسل فرق دفاع مدني إلى تركيا وسوريا بالإضافة إلى مساعدات للطوارئ وإمدادات إغاثة.

قطر

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الحكومة قالت إنها بدأت تسيير رحلات جوية إلى تركيا لنقل فرق البحث والإنقاذ إلى المناطق المتضررة بالإضافة إلى مركبات ومستشفى ميداني وخيام ومؤن أخرى.

وقالت منظمة قطر الخيرية التي تمولها دولة قطر إنها ستوزع 27 ألف وجبة ساخنة في غازي عنتاب، حيث يقع أحد مكاتبها، وستزود أماكن الإيواء في تركيا وسوريا بمواد الإغاثة. وخصصت المنظمة 6 ملايين دولار للمراحل الأولى من مساعداتها.

باكستان

قررت باكستان إرسال طائرتين من طراز (سي-130) تحملان مواد إغاثة و36 فردا من فرق البحث والإنقاذ.

الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية الإيطالية

أرسل البابا فرنسيس برقية يعبّر فيها عن “أحر تعازيه” بعد الزلزال في تركيا وسوريا.

وخصصت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الإيطالية 500 ألف يورو (نحو 538 ألف دولار) لإغاثة الطوارئ.

ألمانيا

قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن هيئة الحماية المدنية الاتحادية بألمانيا ستقدم مخيمات بها ملاجئ طوارئ ووحدات لمعالجة المياه، وإنها تجهز مؤن إغاثة تشمل مولدات كهرباء للطوارئ وخياما وأغطية بالتنسيق مع السلطات التركية. ووعد المستشار الألماني أولاف شولتس بالمزيد من الدعم.

كندا

تعهد رئيس الوزراء جاستن ترودو بتقديم 10 ملايين دولار كندي (7.5 ملايين دولار) مساعدة فورية لتركيا وسوريا، وقال إن كندا ستواصل تقديم الدعم مع تطور الوضع.

أستراليا

قالت أستراليا إنها ستقدّم 10 ملايين دولار أسترالي (7 ملايين دولار) مساعدات، وترسل فريق بحث وإنقاذ بالمناطق الحضرية من 72 فردا إلى تركيا، مستهدفة وصول الفرق بالفعل بحلول نهاية الأسبوع.

منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة

قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم تفعيل شبكتها لفرق الطوارئ الطبية من أجل تقديم الرعاية الصحية الأساسية للمصابين والفئات الأكثر ضعفا المتضررة من الزلزال.

إيطاليا

قالت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إن الحماية المدنية الإيطالية متأهبة للإسهام بالدعم وتقديم الإسعافات الأولية.

بولندا

أعلن وزير بولندي أن بلاده سترسل مجموعة إنقاذ مكونة من 76 فرد إطفاء و8 كلاب مدربة على الإنقاذ.

الاتحاد الأوربي

قال المفوض الأوربي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش إن مركز تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للاتحاد الأوربي، الذي يعمل على مدار الساعة، تواصل مع السلطات التركية وقام بتنشيط خدمة كوبرنيكوس لخرائط الأقمار الصناعية لمساعدة فرق الإغاثة على الأرض.

تايوان

قالت إدارة الإطفاء التايوانية إنه تم إرسال فريق من 40 فردا من فرق الإغاثة و3 كلاب مدربة على الإنقاذ ومساعدات تصل إلى ما بين 4 و5 أطنان إلى تركيا. وكانت قد قالت في وقت سابق إنها مستعدة لإرسال فريق من 130 فردا، إلى جانب 5 كلاب بحث و13 طنا من المساعدات، وإنها في انتظار رد تركيا.

أوكرانيا

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لإرسال الدعم، وأضاف “نحن في هذه اللحظة قريبون من الشعب التركي الصديق، ومستعدون لتقديم المساعدة اللازمة”.

روسيا

قالت وزارة الطوارئ الروسية إن طائرتين من طراز (آي إل-76) تحملان 100 فرد من فرق الإنقاذ جاهزتان للسفر إلى تركيا إذا لزم الأمر.

وبعث الرئيس فلاديمير بوتين رسائل إلى تركيا وسوريا، حيث تدعم القوات الروسية الجيش السوري، معبّرا عن تعازيه لرئيسَي البلدين واستعداده لتقديم الدعم لهما.

وزارة الطوارئ الروسية تنشر لقطات تظهر فيها وحدات الإنقاذ الروسية مصطحبة معها كلاب البحث الخاصة، في مطار موسكو، وهي في طريقها إلى المناطق المنكوبة بالزلزال في سوريا و تركيا pic.twitter.com/qIcKJCIglV — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) February 6, 2023

اليونان

قدّم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تعازيه ودعمه لتركيا، قائلا إن بلاده تحشد مواردها وستساعدها على الفور.

إسرائيل

أرسلت إسرائيل فرق بحث وإنقاذ وطواقم طبية وإمدادات. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مستعدة أيضا لمساعدة الضحايا في سوريا. وجاء ذلك رغم العداء بين الجانبين.

المجلس النرويجي للاجئين

قال كارستن هانسن، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في المجلس “يقوم المجلس النرويجي للاجئين بتقييم الوضع من أجل تقديم الدعم المباشر للأشخاص الأكثر تضررا في أنحاء سوريا. هناك حاجة إلى توسيع النطاق وستكون منظمتنا جزءا منه”، كما دعا إلى مزيد من الدعم الدولي لسوريا وتركيا.

سويسرا

أرسلت سويسرا نحو 80 خبير إنقاذ و8 كلاب مدربة على البحث إلى تركيا، ويضم فريق الإنقاذ متخصصين في مواجهة الكوارث من الجيش السويسري.

فنلندا

قالت فنلندا إنه سيتم إرسال خبراء إنقاذ إلى تركيا في إطار مساعدات من الاتحاد الأوربي.