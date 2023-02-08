زلزال تركيا وسوريا.. الدفاع المدني السوري يوجه الشكر لمصر وشعبها

وجّه الدفاع المدني السوري الشكر لمصر وشعبها على المساعدة في عمليات إنقاذ المنكوبين بسبب الزلزال الذي ضرب شمالي البلاد.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه على تويتر “شكرًا لمصر وللشعب المصري على موقفهم السبّاق في تلبية نداء السوريين المنكوبين في شمال غربي سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، لقدوم فريق تقني من الاختصاصيين لدعم عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، ومن الأطباء لتقديم الرعاية الطبية.

شكراً لمصر و للشعب المصري على موقفهم السبّاق في تلبية نداء السوريين المنكوبين في شمال غربي سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة لقدوم فريق تقني من الاختصاصيين لدعم عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، ومن الأطباء لتقديم الرعاية الطبية.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا #مصر pic.twitter.com/VkssqAPOZ5 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 8, 2023

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية قد صرّح في بيان عبر صفحة الوزارة على فيسبوك بأن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالًا مع فيصل المقداد وزير خارجية سوريا، أول أمس الاثنين، وذلك لتقديم العزاء في ضحايا الزلزال المروع الذي تعرضت له الشقيقة سوريا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن شكري نقل إلى نظيره السوري قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامنًا مع سوريا في مواجهة تداعيات تلك الكارثة.

وذكر البيان أن وزير خارجية سوريا أعرب عن خالص الشكر والتقدير للدعم المصري لسوريا في مواجهة تلك الكارثة، ومبادرة نظيره سامح شكرى بالاتصال.