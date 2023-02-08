زلزال تركيا.. امرأة ترفض الخروج بدون حجاب من تحت الأنقاض في غازي عنتاب (فيديو)

رفضت امرأة تركية الخروج من تحت الأنقاض في مدينة غازي عنتاب، الثلاثاء، قبل ارتداء حجابها.

وفي حين كانت فرق الإنقاذ تحاول انتشال الأم وأطفالها الثلاثة، طالبت المرأة بمدّها بغطاء للرأس.

وطالب فريق الإنقاذ زملاءهم بتوفير غطاء للرأس بعد أن طلبته المرأة العالقة.

وأخذت المرأة الوشاح من الرجل لتزحف بعدها على ركبتيها ويديها بمساعدة رجال الإنقاذ، الذين كانوا يحاولون التهدئة من روعها طوال الوقت وتنفيذ رغبتها.

وقال أحدهم محاولا التخفيف عنها “نحن جميعنا في مقام أبنائك”.

وبدت الصدمة على ملامح المرأة الشابة التي توقفت وهلة تحملق في وجوه رجال الإطفاء قبل أن تواصل طريقها من تحت الأنقاض.

وحمل رجال الإطفاء المرأة على رافعة طبية وسط تكبيرات وتصفيقات تعلو أصواتها مع إنقاذ كل عالق تحت أنقاض الزلزال المدمر.

وبلغ إجمالي عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب، فجر الاثنين، جنوبي تركيا وشمالي سوريا 11236 قتيلا وأكثر من 54 ألف مصاب حتى اللحظة، وسط هزات ارتدادية تضرب المنطقة.

وبينما تُواصل فِرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت ركام الأبنية المهدمة، ارتفع إجمالي عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 8574 قتيلا و49133 مصابا.