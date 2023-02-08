زلزال تركيا.. إنقاذ أطفال بينهم رضيع من تحت الأنقاض بعد 53 ساعة (فيديو)

تحاول فرق البحث والإنقاذ التركية، في سباق مع الزمن، البحث عن ناجين تحت ركام آلاف المباني التي تهدمت فوق ساكنيها بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

ونجحت فرق الإنقاذ، اليوم الأربعاء، في إنقاذ رضيع حيّا يبلغ من العمر عاما واحدا في حي ينيشهير بولاية شانلي أورفة من تحت أنقاض مبنى من 5 طوابق بعد مضي 53 ساعة على مكوثه تحت الأنقاض، وجرى نقله على الفور إلى المستشفى.

وفي عملية إنقاذ أخرى، تمكنت الفرق من إنقاذ رضيع آخر في ولاية أدي يمان بعد مضي 36 ساعة على مكوثه تحت الأنقاض، وجرى نقل الرضيع على الفور إلى المستشفى.

إنقاذ طفل وطفلة بعمر 6 أعوام

ونجحت فرق الإنقاذ في إنقاذ الطفل أحمد أباك (6 أعوام) وكان عالقا تحت أنقاض منزل انهار بولاية شانلي أورفة بعد مضي 47 ساعة على الزلزال، وجرى نقله على الفور إلى المستشفى.

وفي ولاية أدي يمان جنوبي البلاد، نجح فريق إطفاء تركي، اليوم الأربعاء، في إنقاذ طفلة كانت عالقة تحت أنقاض منزل انهار بعد مضي 47 ساعة على الزلزال.

وقال مراسل وكالة الأناضول إن فريق إطفاء مكون من 4 أشخاص أنقذ الطفلة هاجر قاجماز (6 أعوام) من تحت أنقاض منزلها الذي انهار جراء الزلزال.

وأوضح أن الطفلة أُخرجت حية بعد مضي 47 ساعة على الزلزال، وأن الفريق نفسه كان قد أنقذ أمها قبل 3 ساعات، وجرى نقلهما إلى المستشفى.





إنقاذ شاب بولاية أدي يامان

وتمكنت طواقم إنقاذ من جمهورية شمال قبرص من إنقاذ شاب بولاية أدي يمان جنوب شرقي تركيا من تحت أنقاض فندق انهار جراء الزلزال.

وذكرت رئاسة الدفاع المدني بجمهورية شمال قبرص، في بيان فجر الأربعاء، أن فرقها تمكنت من إنقاذ الشاب نيل زيبك، وتم نقله إلى المستشفى.

وأشار البيان إلى مواصلة الطواقم القادمة من قبرص عمليات البحث والإنقاذ بولاية أدي يمان، على مدار الساعة.

إنقاذ أم وطفليها

وتمكنت طواقم إنقاذ من جمهورية قبرص التركية بولاية أدي يمان جنوب شرقي تركيا من إنقاذ أم وطفليها من تحت أنقاض منزلهم المدمر جراء الزلزال.

وبحسب بيان رئاسة الدفاع المدني بجمهورية قبرص، تم نقل الأم والطفلين إلى المستشفى.

كما تمكنت الطواقم القبرصية التركية من إنقاذ شخص في المبنى نفسه قبل نقله إلى المستشفى.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من زلزال ولاية كهرمان مرعش.

والولايات الـ10 هي أضنة وأدي يمان وديار بكر وغازي عنتاب وهطاي وكهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.