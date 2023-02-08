رسالة من داخل الدمار.. طفل سوري يوثق هلع الأحياء تحت الأنقاض مع كل هزة ارتدادية (فيديو)

وثّق طفل سوري لحظات الهلع تحت الأنقاض في مدينة أنطاكيا التركية، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب، فجر الاثنين، جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

والتقط الطفل مقطع فيديو بهاتفه المحمول ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصد فيه الرعب الذي يعيشه الأحياء تحت الأنقاض مع كل هزة ارتدادية.

وقال الطفل الذي بدا الرعب على نبرة صوته إنه لا يعلم إن كان سيخرج من هنا على قيد الحياة أم لا، ثم نطق الشهادتين.

غالب الطفل السوري دموعه وهو يتحدث بارتباك شديد بسبب الخوف، وحاول وصف شعوره في تلك اللحظات العصيبة إلا أنه فشل في ذلك.

وأضاف الطفل “لا أعلم كيف أصف لكم شعور أن تكون تحت الأنقاض، أنا عشت هذا الشعور ولا أقدر على وصفه”.

ورصد الطفل في المقطع المصور هلع أسرته وجيرانهم من تحت الأنقاض، إذ تعالت أصوات صرخاتهم، وكانت أم تنادي ابنها وتكرر اسمه، قال الطفل إنها إحدى جاراتهم.

وأفاد مصوّر الفيديو بأن البناية وقعت على 4 عائلات، جميعهم تحت الأنقاض. وأنهى الطفل الفيديو بدخوله في حالة هلع أخرى قائلا “رجعت رجعت رجعت” بعد عودة الهزات الارتدادية.

وبلغ إجمالي عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب، فجر الاثنين، جنوبي تركيا وشمالي سوريا 8764 قتيلًا و39464 مصابًا حتى اللحظة، وسط هزات ارتدادية تضرب المنطقة.

وبينما تُواصل فِرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت ركام الأبنية المهدمة، ارتفع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى نحو 7 آلاف و37011 مصابا.

وقالت مصادر طبية ورسمية وجهات إنقاذ في النظام السوري والمعارضة إن الأعداد ارتفعت إلى 2530 قتيلًا و4654 مصابًا.