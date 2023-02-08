أردوغان: سنعيد إعمار الأماكن المتضررة من الزلزال خلال عام واحد (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن الدولة ستعيد إنشاء الولايات الـ10 المتضررة من الزلزال خلال عام واحد.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها أردوغان لولاية كهرمان مرعش التي ضربها زلزالان عنيفان وأثّرا في 9 ولايات أخرى في تركيا وشمالي سوريا.

وأعلن أردوغان بعد تفقّده مخيما أقيم في ملعب المدينة، لإيواء المتضررين من الزلزال في الولاية، أن عدد الوفيات جراء الزلزال قد ارتفع إلى 8574، وأن عدد المباني المنهارة بلغ أكثر من 6400 مبنى.

وقال الرئيس التركي “نواجه كارثة كبرى، وكهرمان مرعش كانت الأكثر تضررا”، وإنهم واجهوا مشكلات في اليوم الأول للوصول إلى الأماكن المنكوبة بسبب تضرر الطرق.

وأضاف أن العمل جارٍ لرفع الأنقاض، وسيُعاد إعمار المناطق المنكوبة في أسرع وقت ممكن خلال عام واحد كما حدث في الزلازل السابقة، مؤكدا أن الدولة لن تترك أي مواطن في الشارع، وأن المساعدات ستقدَّم للجميع.

وأعلن أردوغان أنه جرى التنسيق مع فنادق في أنطاليا ومرسين وألانيا لإقامة المواطنين، وأن الدولة ستساعد المواطنين على الانتقال للإقامة في هذه المدن، وأنها ستوفر لهم كل الإمكانات للإقامة هناك بشكل مؤقت في الفنادق بدل الإقامة في المخيمات.

وأشار أردوغان إلى إتمام تأمين الطرق والمطارات في الأماكن المنكوبة، والتغلب على مشكلات نقص المحروقات والمواد الأخرى، وأنه سيتم تأمين كل مستلزمات المواطنين من مأكل ومشرب، وأن شركات النفط والغاز ستوزع أنابيب الغاز على المواطنين وعلى الخيام لتخفيف آثار البرد.

وشدّد الرئيس التركي على عدم الاستماع للشائعات والأخبار الكاذبة المستفزة التي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، قائلا “لا داعي لقلق مواطنينا فلن يبقوا في الشوارع، ونحن لن نسمح بحدوث ذلك”.

وأضاف أردوغان أنه يجري الاستعداد لتشخيص الأضرار الموجودة، وأعلن عن تقديم دعم مادي للأسر المتضررة كمرحلة أولى بواقع 10 آلاف ليرة (نحو 530 دولارا) لكل أسرة لتأمين الاحتياجات الأولية.